Взрыв в поле на востоке Польши: президент Навроцкий проинформирован об инциденте на фоне версии о дроне

Эксклюзив
11:22 • 16437 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 16999 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 31050 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 117732 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 46051 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 44962 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 43930 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 173980 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 146139 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 127916 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Спецпредставитель Трампа Уиткофф утверждает, что россияне "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске20 августа, 07:31 • 11307 просмотра
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico20 августа, 07:40 • 12939 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 34018 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
Эксклюзив
08:52 • 23918 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 22880 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию12:11 • 10773 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
11:22 • 16437 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
09:29 • 31050 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 117732 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 173980 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto12:51 • 6058 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором12:45 • 5066 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа11:47 • 7262 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 23117 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 34260 просмотра
Взрыв в поле на востоке Польши: президент Навроцкий проинформирован об инциденте на фоне версии о дроне

Киев • УНН

 • 1216 просмотра

На востоке Польши произошел взрыв в поле, возможно, вызванный беспилотником. Президент Польши Кшиштоф Навроцкий и руководство силовых структур контролируют ситуацию.

Взрыв в поле на востоке Польши: президент Навроцкий проинформирован об инциденте на фоне версии о дроне

В Луковском повяте зафиксирован инцидент, который может быть связан с беспилотником. Ситуацию взял под контроль президент Польши Кшиштоф Навроцкий и руководство силовых структур страны.

Об этом в соцсети Х сообщает Бюро национальной безопасности Республики Польша, пишет УНН.

Детали

В городе Осины Луковского повята на востоке Польши произошел взрыв в поле, который мог быть вызван падением или детонацией беспилотника. Об инциденте оперативно проинформировали президента Республики Польша Кшиштофа Навроцкого.

Руководитель Бюро национальной безопасности Януш Ценкевич обсудил ситуацию с вице-премьер-министром и министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем. К выяснению обстоятельств привлечены правительственные структуры, а руководство БНБ поддерживает постоянный контакт с Объединенным оперативным командованием Вооруженных сил Польши. В настоящее время продолжается проверка деталей инцидента и источника взрыва.

Польские власти подчеркивают, что подобные случаи требуют особого внимания на фоне растущих рисков для безопасности государства.

Напомним

В польских Осинах произошел ночной взрыв, найдены обломки неизвестного объекта. Министр обороны Польши рассматривает три версии: российский дрон, контрабандный беспилотник или саботаж.

Позже стало известно, что неизвестный объект, упавший и взорвавшийся в Польше, оказался военным беспилотником без боевой части. Вероятно, это была приманка, предназначенная для отвлечения систем противовоздушной обороны.

Степан Гафтко

