Взрыв в поле на востоке Польши: президент Навроцкий проинформирован об инциденте на фоне версии о дроне
Киев • УНН
На востоке Польши произошел взрыв в поле, возможно, вызванный беспилотником. Президент Польши Кшиштоф Навроцкий и руководство силовых структур контролируют ситуацию.
В Луковском повяте зафиксирован инцидент, который может быть связан с беспилотником. Ситуацию взял под контроль президент Польши Кшиштоф Навроцкий и руководство силовых структур страны.
Об этом в соцсети Х сообщает Бюро национальной безопасности Республики Польша, пишет УНН.
Детали
В городе Осины Луковского повята на востоке Польши произошел взрыв в поле, который мог быть вызван падением или детонацией беспилотника. Об инциденте оперативно проинформировали президента Республики Польша Кшиштофа Навроцкого.
Руководитель Бюро национальной безопасности Януш Ценкевич обсудил ситуацию с вице-премьер-министром и министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем. К выяснению обстоятельств привлечены правительственные структуры, а руководство БНБ поддерживает постоянный контакт с Объединенным оперативным командованием Вооруженных сил Польши. В настоящее время продолжается проверка деталей инцидента и источника взрыва.
Польские власти подчеркивают, что подобные случаи требуют особого внимания на фоне растущих рисков для безопасности государства.
Напомним
В польских Осинах произошел ночной взрыв, найдены обломки неизвестного объекта. Министр обороны Польши рассматривает три версии: российский дрон, контрабандный беспилотник или саботаж.
Позже стало известно, что неизвестный объект, упавший и взорвавшийся в Польше, оказался военным беспилотником без боевой части. Вероятно, это была приманка, предназначенная для отвлечения систем противовоздушной обороны.