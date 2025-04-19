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Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
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У Польщі вперше жінка стала пілотом винищувача F-16

Київ • УНН

 • 968 перегляди

У Польщі вперше жінка-офіцер стала пілотом літака F-16, пройшовши підготовку в США та служачи на 32-й базі. Ще одна жінка-пілот наразі проходить навчання на 31-й базі.

У Польщі вперше жінка стала пілотом винищувача F-16

Уперше в історії Польщі жінка-офіцер стала пілотом літака F-16. Ще одна жінка-пілот зараз проходить навчання. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

"Важлива новина для наших ВПС і всіх Збройних сил Польщі - перша жінка стала пілотом літака F-16. Жінка-офіцер служить на 32-й базі тактичної авіації в Лаську. Вона пройшла підготовку в США і вже може пілотувати наші винищувачі. Щиро вітаємо. Ще одна жінка-пілот проходить підготовку на 31-й базі в Кшесінах", - написав Косіняк-Камиш.

Президент Польщі Дуда хоче доступу до французького ядерного щита18.04.25, 10:55 • 4596 переглядiв

Павло Башинський

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