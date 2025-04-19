В Польше впервые женщина стала пилотом истребителя F-16
Киев • УНН
В Польше впервые женщина-офицер стала пилотом самолета F-16, пройдя подготовку в США и служа на 32-й базе. Еще одна женщина-пилот сейчас проходит обучение на 31-й базе.
Впервые в истории Польши женщина-офицер стала пилотом самолета F-16. Еще одна женщина-пилот сейчас проходит обучение. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х, передает УНН.
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"Важная новость для наших ВВС и всех Вооруженных сил Польши - первая женщина стала пилотом самолета F-16. Женщина-офицер служит на 32-й базе тактической авиации в Ласке. Она прошла подготовку в США и уже может пилотировать наши истребители. Искренне поздравляем. Еще одна женщина-пилот проходит подготовку на 31-й базе в Кшесинах", - написал Косиняк-Камыш.
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