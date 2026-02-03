Польща підняла авіацію та привела ППО у готовність через масовану атаку рф на Україну

Оперативне командування Збройних сил Польщі активувало протоколи безпеки та підняло в повітря військову авіацію у ніч на 3 лютого. Рішення було ухвалене у відповідь на масштабну комбіновану атаку російської стратегічної авіації по об'єктах на території України, що створило потенційну загрозу прикордонним районам. Про це польське військове відомство повідомило на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Згідно з офіційною заявою командування, для захисту повітряного простору Польщі були задіяні як винищувачі, так і літаки раннього попередження. Паралельно з цим наземні засоби протиповітряної оборони та системи радіолокаційної розвідки перевели у стан повної бойової готовності для моніторингу ситуації в режимі реального часу.

Були підняті винищувачі та літаки раннього попередження, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан готовності. Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, зокрема в районах, прилеглих до загрозливих територій – йдеться в оголошенні відомства.

Окрім активності російської авіації, польські радари останніми днями також фіксували вльоти об'єктів балонного типу з боку білорусі, що змушує Варшаву тримати сили ППО у постійній напрузі. Станом на ранок 3 лютого всі польські літаки безпечно повернулися на аеродроми базування після завершення повітряної тривоги в західних областях України.

