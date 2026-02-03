$42.810.04
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
23:51 • 14831 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 24958 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 18809 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 26561 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 19530 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 13823 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 12510 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 23450 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 26624 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
Польща підняла авіацію та привела ППО у готовність через масовану атаку рф на Україну

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Оперативне командування Збройних сил Польщі підняло в повітря військову авіацію у ніч на 3 лютого. Це стало відповіддю на масштабну комбіновану атаку російської стратегічної авіації по об'єктах на території України.

Польща підняла авіацію та привела ППО у готовність через масовану атаку рф на Україну

Оперативне командування Збройних сил Польщі активувало протоколи безпеки та підняло в повітря військову авіацію у ніч на 3 лютого. Рішення було ухвалене у відповідь на масштабну комбіновану атаку російської стратегічної авіації по об'єктах на території України, що створило потенційну загрозу прикордонним районам. Про це польське військове відомство повідомило на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Згідно з офіційною заявою командування, для захисту повітряного простору Польщі були задіяні як винищувачі, так і літаки раннього попередження. Паралельно з цим наземні засоби протиповітряної оборони та системи радіолокаційної розвідки перевели у стан повної бойової готовності для моніторингу ситуації в режимі реального часу.

Були підняті винищувачі та літаки раннього попередження, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан готовності. Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, зокрема в районах, прилеглих до загрозливих територій

– йдеться в оголошенні відомства.

Окрім активності російської авіації, польські радари останніми днями також фіксували вльоти об'єктів балонного типу з боку білорусі, що змушує Варшаву тримати сили ППО у постійній напрузі. Станом на ранок 3 лютого всі польські літаки безпечно повернулися на аеродроми базування після завершення повітряної тривоги в західних областях України.

Степан Гафтко

Новини Світу
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Війна в Україні
Білорусь
Збройні сили Польщі
Варшава
Україна
Польща