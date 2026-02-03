Польша подняла авиацию и привела ПВО в готовность из-за массированной атаки РФ на Украину

Оперативное командование Вооруженных сил Польши активировало протоколы безопасности и подняло в воздух военную авиацию в ночь на 3 февраля. Решение было принято в ответ на масштабную комбинированную атаку российской стратегической авиации по объектам на территории Украины, что создало потенциальную угрозу приграничным районам. Об этом польское военное ведомство сообщило на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

Согласно официальному заявлению командования, для защиты воздушного пространства Польши были задействованы как истребители, так и самолеты раннего предупреждения. Параллельно с этим наземные средства противовоздушной обороны и системы радиолокационной разведки перевели в состояние полной боевой готовности для мониторинга ситуации в режиме реального времени.

Были подняты истребители и самолеты раннего предупреждения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности. Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, в частности в районах, прилегающих к угрожающим территориям – говорится в объявлении ведомства.

Помимо активности российской авиации, польские радары в последние дни также фиксировали влеты объектов баллонного типа со стороны Беларуси, что заставляет Варшаву держать силы ПВО в постоянном напряжении. По состоянию на утро 3 февраля все польские самолеты безопасно вернулись на аэродромы базирования после завершения воздушной тревоги в западных областях Украины.

