Польша подняла авиацию и привела ПВО в готовность из-за массированной атаки РФ на Украину

$42.810.04
51.020.22
ukenru
05:28 • 820 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
23:51 • 14687 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 24811 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 18683 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 26383 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 19443 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 13766 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 12471 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 23366 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 26566 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−19°
1м/с
76%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Россия угрожает ударами по иностранным войскам в случае их развертывания в Украине2 февраля, 22:14 • 4408 просмотра
российская армия атакует Харьков баллистикой и дронами: под ударом жилые кварталы и центр города2 февраля, 23:13 • 6228 просмотра
Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ2 февраля, 23:34 • 14305 просмотра
"Энергетическое перемирие" в действии – россия бьет ракетами по инфраструктуре: использованы "Циркон", "Х-32" и "Искандер-М" – мониторы00:29 • 10271 просмотра
В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах01:43 • 14925 просмотра
публикации
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 26374 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 19602 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 23365 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 69044 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 37249 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Джеффри Эпштейн
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Село
Израиль
Реклама
УНН Lite
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 12352 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 14244 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 14236 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 13509 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 13324 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
Фильм

Польша подняла авиацию и привела ПВО в готовность из-за массированной атаки РФ на Украину

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в воздух военную авиацию в ночь на 3 февраля. Это стало ответом на масштабную комбинированную атаку российской стратегической авиации по объектам на территории Украины.

Польша подняла авиацию и привела ПВО в готовность из-за массированной атаки РФ на Украину

Оперативное командование Вооруженных сил Польши активировало протоколы безопасности и подняло в воздух военную авиацию в ночь на 3 февраля. Решение было принято в ответ на масштабную комбинированную атаку российской стратегической авиации по объектам на территории Украины, что создало потенциальную угрозу приграничным районам. Об этом польское военное ведомство сообщило на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

Согласно официальному заявлению командования, для защиты воздушного пространства Польши были задействованы как истребители, так и самолеты раннего предупреждения. Параллельно с этим наземные средства противовоздушной обороны и системы радиолокационной разведки перевели в состояние полной боевой готовности для мониторинга ситуации в режиме реального времени.

В Польше игрушечный дрон стал причиной проверки на территории воинской части02.02.26, 23:54 • 2698 просмотров

Были подняты истребители и самолеты раннего предупреждения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности. Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, в частности в районах, прилегающих к угрожающим территориям

– говорится в объявлении ведомства.

Помимо активности российской авиации, польские радары в последние дни также фиксировали влеты объектов баллонного типа со стороны Беларуси, что заставляет Варшаву держать силы ПВО в постоянном напряжении. По состоянию на утро 3 февраля все польские самолеты безопасно вернулись на аэродромы базирования после завершения воздушной тревоги в западных областях Украины.

Польша закрыла воздушное пространство из-за объектов, приближавшихся из Беларуси31.01.26, 22:24 • 13752 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Воздушная тревога
Социальная сеть
Война в Украине
Беларусь
Вооруженные силы Польши
Варшава
Украина
Польша