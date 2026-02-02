В Польше игрушечный дрон стал причиной проверки на территории воинской части
Киев • УНН
Военная жандармерия Польши завершила осмотр дрона, упавшего на воинской части в Пшасныше. Оказалось, что это обычная игрушка, которая не несет угрозы безопасности. Правоохранители устанавливают владельца.
Военная жандармерия Польши завершила предварительный осмотр беспилотника, который ранее упал на территории военного объекта в городе Пшасныш. Специалисты установили, что аппарат не является военной техникой или разведывательным устройством, а является обычной игрушкой, которая не несет угрозы безопасности учреждения. Об этом жандармерия сообщила на своей странице в соцсети X, пишет УНН.
Детали
По данным Военной полиции, инцидент произошел 28 января, когда БПЛА приземлился в пределах воинской части, не причинив никакого ущерба. Экспертиза показала, что устройство не имело средств накопления или передачи информации.
Предварительные данные свидетельствуют о том, что это был игрушечный дрон, у которого отсутствовала карта памяти и SIM-карта. В настоящее время продолжается дальнейшее расследование
В настоящее время правоохранители выясняют личность владельца дрона и обстоятельства, при которых аппарат оказался над зоной с ограниченным доступом.
Несколько десятков воздушных объектов вошли в пространство Польши со стороны Беларуси: вероятно, речь идет о контрабанде18.01.26, 17:54 • 6791 просмотр