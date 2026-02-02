В Польше игрушечный дрон стал причиной проверки на территории воинской части

$42.810.04
51.020.22
ukenru
20:49 • 1610 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
19:26 • 4854 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
18:38 • 11377 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
18:37 • 10883 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
18:01 • 9382 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
16:56 • 10105 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 16943 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 23988 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 38690 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 60675 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1.1м/с
76%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный постPhoto2 февраля, 12:47 • 15525 просмотра
"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля2 февраля, 13:05 • 10204 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 8598 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 7680 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита17:09 • 9614 просмотра
публикации
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo18:38 • 11378 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита17:09 • 9626 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 16943 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 55533 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 32335 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Рустем Умеров
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto19:01 • 3104 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video16:54 • 5686 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo16:01 • 6406 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 7704 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 8624 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Золото
Таймс

В Польше игрушечный дрон стал причиной проверки на территории воинской части

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Военная жандармерия Польши завершила осмотр дрона, упавшего на воинской части в Пшасныше. Оказалось, что это обычная игрушка, которая не несет угрозы безопасности. Правоохранители устанавливают владельца.

В Польше игрушечный дрон стал причиной проверки на территории воинской части

Военная жандармерия Польши завершила предварительный осмотр беспилотника, который ранее упал на территории военного объекта в городе Пшасныш. Специалисты установили, что аппарат не является военной техникой или разведывательным устройством, а является обычной игрушкой, которая не несет угрозы безопасности учреждения. Об этом жандармерия сообщила на своей странице в соцсети X, пишет УНН.

Детали

По данным Военной полиции, инцидент произошел 28 января, когда БПЛА приземлился в пределах воинской части, не причинив никакого ущерба. Экспертиза показала, что устройство не имело средств накопления или передачи информации.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что это был игрушечный дрон, у которого отсутствовала карта памяти и SIM-карта. В настоящее время продолжается дальнейшее расследование

– сообщили жандармы на официальной странице в соцсети X.

В настоящее время правоохранители выясняют личность владельца дрона и обстоятельства, при которых аппарат оказался над зоной с ограниченным доступом. 

Несколько десятков воздушных объектов вошли в пространство Польши со стороны Беларуси: вероятно, речь идет о контрабанде18.01.26, 17:54 • 6791 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Социальная сеть
Польша