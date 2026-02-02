У Польщі іграшковий дрон спричинив перевірку на території військової частини

$42.810.04
51.020.22
ukenru
20:49 • 1756 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
19:26 • 5024 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
18:38 • 11463 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
18:37 • 10944 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
18:01 • 9466 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
16:56 • 10127 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 16993 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 24015 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 38729 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 60697 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1.1м/с
76%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний дописPhoto2 лютого, 12:47 • 15525 перегляди
"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі2 лютого, 13:05 • 10204 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 8598 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 7680 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита17:09 • 9612 перегляди
Публікації
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo18:38 • 11463 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита17:09 • 9742 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 16993 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 55623 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 32360 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Рустем Умєров
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto19:01 • 3154 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video16:54 • 5728 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo16:01 • 6448 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 7794 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 8734 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Золото
The Times

У Польщі іграшковий дрон спричинив перевірку на території військової частини

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Військова жандармерія Польщі завершила огляд дрона, що впав на військовій частині у Пшасниші. Виявилося, що це звичайна іграшка, яка не несе загрози безпеці. Правоохоронці встановлюють власника.

У Польщі іграшковий дрон спричинив перевірку на території військової частини

Військова жандармерія Польщі завершила попередній огляд безпілотника, який раніше впав на території військового об'єкта у місті Пшасниш. Фахівці встановили, що апарат не є військовою технікою або розвідувальним пристроєм, а є звичайною іграшкою, яка не несе загрози безпеці установи. Про це жандармерія повідомила на своїй сторінці у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

За даними Військової поліції, інцидент стався 28 січня, коли БПЛА приземлився в межах військової частини, не завдавши жодної шкоди. Експертиза показала, що пристрій не мав засобів накопичення чи передачі інформації.

Попередні дані свідчать про те, що це був іграшковий дрон, у якого бракувало карти пам'яті та SIM-картки. Наразі триває подальше розслідування

– повідомили жандарми на офіційній сторінці у соцмережі X.

Наразі правоохоронці з'ясовують особу власника дрона та обставини, за яких апарат опинився над зоною з обмеженим доступом. 

Кілька десятків повітряних об’єктів увійшли в простір Польщі з боку білорусі: ймовірно, йдеться про контрабанду18.01.26, 17:54 • 6791 перегляд

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Соціальна мережа
Польща