У Польщі іграшковий дрон спричинив перевірку на території військової частини
Київ • УНН
Військова жандармерія Польщі завершила огляд дрона, що впав на військовій частині у Пшасниші. Виявилося, що це звичайна іграшка, яка не несе загрози безпеці. Правоохоронці встановлюють власника.
Військова жандармерія Польщі завершила попередній огляд безпілотника, який раніше впав на території військового об'єкта у місті Пшасниш. Фахівці встановили, що апарат не є військовою технікою або розвідувальним пристроєм, а є звичайною іграшкою, яка не несе загрози безпеці установи. Про це жандармерія повідомила на своїй сторінці у соцмережі X, пише УНН.
Деталі
За даними Військової поліції, інцидент стався 28 січня, коли БПЛА приземлився в межах військової частини, не завдавши жодної шкоди. Експертиза показала, що пристрій не мав засобів накопичення чи передачі інформації.
Попередні дані свідчать про те, що це був іграшковий дрон, у якого бракувало карти пам'яті та SIM-картки. Наразі триває подальше розслідування
Наразі правоохоронці з'ясовують особу власника дрона та обставини, за яких апарат опинився над зоною з обмеженим доступом.
