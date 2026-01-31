Польша закрыла воздушное пространство из-за объектов, приближавшихся из Беларуси

$42.850.00
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
17:28 • 10221 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
16:54 • 10186 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
15:43 • 11182 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
14:50 • 11691 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 10426 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 9868 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 5600 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 10944 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 18188 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Популярные новости
Иран угрожает ударом по Израилю на фоне подготовки США к военной операции31 января, 11:24 • 11680 просмотра
Моральное состояние оккупантов держится на опиоидах: ГУР обнародовало новые перехватыVideo31 января, 13:23 • 9322 просмотра
Координационный штаб согласовал обязательную эвакуацию 25 детей с родителями из семи населенных пунктов Харьковской области31 января, 13:38 • 5280 просмотра
Спецпредставитель путина прибыл в Майами и уже отправился на переговоры с представителями ТрампаVideo31 января, 13:52 • 11338 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ16:40 • 4660 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 28042 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 57619 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 38578 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 43585 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 46488 просмотра
УНН Lite
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ16:40 • 4756 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 17710 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 22721 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 23377 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 22078 просмотра
Польша закрыла воздушное пространство из-за объектов, приближавшихся из Беларуси

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В ночь на 31 января Польша закрыла воздушное пространство из-за объектов, которые, вероятно, были воздушными шарами, приближавшимися из Беларуси. Эти объекты постоянно контролировались военными радиолокационными системами.

Польша закрыла воздушное пространство из-за объектов, приближавшихся из Беларуси

В ночь на 31 января Польша закрыла воздушное пространство из-за "объектов, приближавшихся из Беларуси". Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что на основе параметров полета эти объекты с высокой степенью вероятности были оценены как воздушные шары, "движущиеся в соответствии с текущими погодными условиями".

Полеты этих объектов постоянно контролировались военными радиолокационными системами. Для обеспечения безопасности были введены временные ограничения на использование части воздушного пространства над Подляским воеводством для гражданской авиации. Эти меры носили превентивный характер и соответствовали действующим процедурам. Об угрозе безопасности воздушного пространства Республики Польша не сообщалось

- указали в командовании.

Там добавили, что этот инцидент является очередным в серии гибридных инцидентов, наблюдаемых на востоке Польши.

"Оперативное командование Вооруженных Сил постоянно контактирует с соответствующими учреждениями и службами, поддерживая постоянный обмен информацией и предоставляя данные относительно наблюдаемых объектов. Ситуация постоянно контролируется, а Вооруженные силы Польши остаются готовыми выполнять задачи, связанные с охраной польского воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Напомним

Польша сообщила о нарушении воздушного пространства "объектами со стороны Беларуси" 28 января. Военные контролировали полет, но угрозы не обнаружили.

В Польше заявили о высокой активности БПЛА на границе с беларусью22.01.26, 13:58 • 2658 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Беларусь