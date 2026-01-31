Польша закрыла воздушное пространство из-за объектов, приближавшихся из Беларуси
Киев • УНН
В ночь на 31 января Польша закрыла воздушное пространство из-за объектов, которые, вероятно, были воздушными шарами, приближавшимися из Беларуси. Эти объекты постоянно контролировались военными радиолокационными системами.
Подробности
Отмечается, что на основе параметров полета эти объекты с высокой степенью вероятности были оценены как воздушные шары, "движущиеся в соответствии с текущими погодными условиями".
Полеты этих объектов постоянно контролировались военными радиолокационными системами. Для обеспечения безопасности были введены временные ограничения на использование части воздушного пространства над Подляским воеводством для гражданской авиации. Эти меры носили превентивный характер и соответствовали действующим процедурам. Об угрозе безопасности воздушного пространства Республики Польша не сообщалось
Там добавили, что этот инцидент является очередным в серии гибридных инцидентов, наблюдаемых на востоке Польши.
"Оперативное командование Вооруженных Сил постоянно контактирует с соответствующими учреждениями и службами, поддерживая постоянный обмен информацией и предоставляя данные относительно наблюдаемых объектов. Ситуация постоянно контролируется, а Вооруженные силы Польши остаются готовыми выполнять задачи, связанные с охраной польского воздушного пространства", - говорится в сообщении.
Напомним
Польша сообщила о нарушении воздушного пространства "объектами со стороны Беларуси" 28 января. Военные контролировали полет, но угрозы не обнаружили.
