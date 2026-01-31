$42.850.00
17:53
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
17:28
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
16:54
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
15:43
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
14:50
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Польща закрила повітряний простір через об'єкти, що наближалися з білорусі

Київ • УНН

 • 18 перегляди

У ніч на 31 січня Польща закрила повітряний простір через об'єкти, які, ймовірно, були повітряними кулями, що наближалися з білорусі. Ці об'єкти постійно контролювалися військовими радіолокаційними системами.

Польща закрила повітряний простір через об'єкти, що наближалися з білорусі

У ніч на 31 січня Польща закрила повітряний простір через "об'єкти, що наближалися з білорусі". Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на основі параметрів польоту ці об'єкти з високим ступенем ймовірності були оцінені як повітряні кулі, "що рухаються відповідно до поточних погодних умов".

Польоти цих об'єктів постійно контролювалися військовими радіолокаційними системами. Для забезпечення безпеки було запроваджено тимчасові обмеження на використання частини повітряного простору над Підляським воєводством для цивільної авіації. Ці заходи носили превентивний характер та відповідали чинним процедурам. Про загрозу безпеці повітряного простору Республіки Польща не повідомлялося

- вказали у командуванні.

Там додали, що цей інцидент є черговим у серії гібридних інцидентів, що спостерігалися на сході Польщі.

"Оперативне командування Збройних Сил постійно контактує з відповідними установами та службами, підтримуючи постійний обмін інформацією та надаючи дані щодо спостережуваних об'єктів. Ситуація постійно контролюється, а Збройні сили Польщі залишаються готовими виконувати завдання, пов'язані з охороною польського повітряного простору", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Польща повідомила про порушення повітряного простору "об'єктами з боку білорусі" 28 січня. Військові контролювали політ, але загрози не виявили.

У Польщі заявили про високу активність БПЛА на кордоні з білоруссю22.01.26, 13:58 • 2658 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Білорусь