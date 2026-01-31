Польща закрила повітряний простір через об'єкти, що наближалися з білорусі
Київ • УНН
У ніч на 31 січня Польща закрила повітряний простір через об'єкти, які, ймовірно, були повітряними кулями, що наближалися з білорусі. Ці об'єкти постійно контролювалися військовими радіолокаційними системами.
Деталі
Зазначається, що на основі параметрів польоту ці об'єкти з високим ступенем ймовірності були оцінені як повітряні кулі, "що рухаються відповідно до поточних погодних умов".
Польоти цих об'єктів постійно контролювалися військовими радіолокаційними системами. Для забезпечення безпеки було запроваджено тимчасові обмеження на використання частини повітряного простору над Підляським воєводством для цивільної авіації. Ці заходи носили превентивний характер та відповідали чинним процедурам. Про загрозу безпеці повітряного простору Республіки Польща не повідомлялося
Там додали, що цей інцидент є черговим у серії гібридних інцидентів, що спостерігалися на сході Польщі.
"Оперативне командування Збройних Сил постійно контактує з відповідними установами та службами, підтримуючи постійний обмін інформацією та надаючи дані щодо спостережуваних об'єктів. Ситуація постійно контролюється, а Збройні сили Польщі залишаються готовими виконувати завдання, пов'язані з охороною польського повітряного простору", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Польща повідомила про порушення повітряного простору "об'єктами з боку білорусі" 28 січня. Військові контролювали політ, але загрози не виявили.
