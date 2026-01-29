Польща зафіксувала порушення повітряного простору об'єктами з боку білорусі

У середу, 28 січня, Польща повідомила про порушення свого повітряного простору "об'єктами з боку білорусі". Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування збройних сил Республіки Польща.

Деталі

За даними польських військовослужбовців, політ усіх об'єктів постійно контролювався військовими радіолокаційними системами.

Для забезпечення безпеки було запроваджено тимчасові обмеження на використання частини повітряного простору над Підляським воєводством для цивільних перевезень. Ці заходи мали превентивний характер та відповідали чинним процедурам - йдеться в повідомленні.

Як встановив аналіз, найімовірніше, це були об'єкти, схожими на повітряні кулі, що рухаються відповідно до метеорологічних умов.

Жодної загрози безпеці повітряного простору Республіки Польща не виявлено - заявили в Оперативному командуванні.

Там наголосили, що подібні інциденти "є частиною каталогу гібридних дій, які Польща переживає на східному напрямку".

Ситуація постійно моніториться, а сили та засоби Збройних сил Польщі залишаються готовими до виконання завдань, пов'язаних із захистом польського повітряного простору - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Міністерство внутрішніх справ Польщі спростувало фейк про перепродаж українцями польських генераторів, назвавши його "класичною російською операцією з дезінформації".

Також УНН повідомляв, що Міністерство закордонних справ Литви вручило дипломатичну ноту білорусі через черговий інцидент із використанням повітряних куль для переправлення контрабанди.