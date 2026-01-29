$42.770.19
51.230.00
ukenru
11:30 • 682 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 8022 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 18864 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 7746 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 11772 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
07:35 • 16736 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 23452 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 30613 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 29781 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 25460 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
Польща зафіксувала порушення повітряного простору об'єктами з боку білорусі

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Польща повідомила про порушення повітряного простору "об'єктами з боку білорусі" 28 січня. Військові контролювали політ, але загрози не виявили.

Польща зафіксувала порушення повітряного простору об'єктами з боку білорусі

У середу, 28 січня, Польща повідомила про порушення свого повітряного простору "об'єктами з боку білорусі". Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування збройних сил Республіки Польща.

Деталі

За даними польських військовослужбовців, політ усіх об'єктів постійно контролювався військовими радіолокаційними системами.

Для забезпечення безпеки було запроваджено тимчасові обмеження на використання частини повітряного простору над Підляським воєводством для цивільних перевезень. Ці заходи мали превентивний характер та відповідали чинним процедурам

- йдеться в повідомленні.

Як встановив аналіз, найімовірніше, це були об'єкти, схожими на повітряні кулі, що рухаються відповідно до метеорологічних умов.

Жодної загрози безпеці повітряного простору Республіки Польща не виявлено

- заявили в Оперативному командуванні.

Там наголосили, що подібні інциденти "є частиною каталогу гібридних дій, які Польща переживає на східному напрямку".

Ситуація постійно моніториться, а сили та засоби Збройних сил Польщі залишаються готовими до виконання завдань, пов'язаних із захистом польського повітряного простору

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Міністерство внутрішніх справ Польщі спростувало фейк про перепродаж українцями польських генераторів, назвавши його "класичною російською операцією з дезінформації".

Також УНН повідомляв, що Міністерство закордонних справ Литви вручило дипломатичну ноту білорусі через черговий інцидент із використанням повітряних куль для переправлення контрабанди.

Євген Устименко

Політика Новини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Білорусь
Україна
Польща