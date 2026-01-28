$42.960.17
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 10869 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 9864 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 21353 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 22252 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 26673 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
28 січня, 09:51 • 30705 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
28 січня, 08:35 • 28696 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
28 січня, 08:19 • 25898 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 28630 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
Публікації
Ексклюзиви
Київ • УНН

 • 38 перегляди

МВС Польщі спростувало російський фейк про перепродаж українцями польських генераторів, назвавши його дезінформацією. Відомство підкреслило, що допомога контролюється і призначена для мирного населення.

Варшава спростувала російський фейк про перепродаж польських генераторів в Україні

МВС Польщі спростувало фейк про перепродаж українцями польських генераторів, назвавши його "класичною російською операцією з дезінформації" та підкреслило, що допомога контролюється і призначена для мирного населення. Про це відомство повідомило в соцмережі X, пише УНН.

Увага: дезінформація про "польські генератори на українських сайтах онлайн-оголошень". Не дайте себе обдурити російською пропагандою. Якщо бачите дописи із скриншотами: "Польські генератори з допомоги ЄС продаються! Бандерівці діють з розмахом!" - це хрестоматійна російська операція з дезінформації

- йдеться у дописі.

Як заявили у міністерстві, фактом є те, що Польща відправляє Україні генератори та обігрівачі, щоб мирні жителі, які потерпають від російських атак, мали електрику та тепло. При цьому здійснюється контроль за транспортуванням обладнання до кінцевого споживача і його використанням. Підкреслюється, що у разі неналежного використання наданого обладнання воно може бути повернуте.

У польському відомстві підкреслили, що мета поширюваних фейків - "посіяти ненависть до українців, підірвати польську допомогу та посварити союзників".

Троль вдає польського патріота, аби ти повірив: "не варто допомагати, бо нас обкрадають!". Не дозволимо себе посварити. Ми підтримуємо Україну, адже йдеться про нашу спільну свободу

- наголосило МВС РП.

Нагадаємо

Благодійна акція "Тепло з Польщі для Києва" зібрала понад 15 млн гривень за три дні. Кошти пішли на закупівлю генераторів для будинків та лікарень Києва.

Ольга Розгон

