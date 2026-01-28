Варшава спростувала російський фейк про перепродаж польських генераторів в Україні

МВС Польщі спростувало фейк про перепродаж українцями польських генераторів, назвавши його "класичною російською операцією з дезінформації" та підкреслило, що допомога контролюється і призначена для мирного населення. Про це відомство повідомило в соцмережі X, пише УНН.

Увага: дезінформація про "польські генератори на українських сайтах онлайн-оголошень". Не дайте себе обдурити російською пропагандою. Якщо бачите дописи із скриншотами: "Польські генератори з допомоги ЄС продаються! Бандерівці діють з розмахом!" - це хрестоматійна російська операція з дезінформації - йдеться у дописі.

Як заявили у міністерстві, фактом є те, що Польща відправляє Україні генератори та обігрівачі, щоб мирні жителі, які потерпають від російських атак, мали електрику та тепло. При цьому здійснюється контроль за транспортуванням обладнання до кінцевого споживача і його використанням. Підкреслюється, що у разі неналежного використання наданого обладнання воно може бути повернуте.

У польському відомстві підкреслили, що мета поширюваних фейків - "посіяти ненависть до українців, підірвати польську допомогу та посварити союзників".

Троль вдає польського патріота, аби ти повірив: "не варто допомагати, бо нас обкрадають!". Не дозволимо себе посварити. Ми підтримуємо Україну, адже йдеться про нашу спільну свободу - наголосило МВС РП.

Нагадаємо

Благодійна акція "Тепло з Польщі для Києва" зібрала понад 15 млн гривень за три дні. Кошти пішли на закупівлю генераторів для будинків та лікарень Києва.