У Польщі менш ніж за три дні зібрали понад 1 млн злотих на генератори для Києва

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Благодійна акція "Тепло з Польщі для Києва" зібрала понад 15 млн гривень за три дні. Кошти підуть на закупівлю генераторів для будинків та лікарень Києва.

У Польщі менш ніж за три дні зібрали понад 1 млн злотих на генератори для Києва

Фонд Stand With Ukraine запустив благодійну акцію-збір "Тепло з Польщі для Києва". Збір триває три дні, за які вдалося зібрати вже понад 15 млн гривень, які підуть на закупівлю генераторів. Про це пише УНН з посиланням на платформу Pomagam.pl. 

Деталі 

Як зазначається, спочатку організатори планували закупити 100 генераторів для будинків та лікарень у Києві, оголосивши збір у 1 млн злотих (11,7 млн гривень). Згодом збір було продовжено, а фінальною ціллю став збір 2 млн злотих (23,4 млн гривень). 

Ці гроші – це реальне тепло для людей в Україні. Ми допоможемо тим, хто мерзне в темних будинках і лікарнях без електрики. Ми купимо більше генераторів, спальних мішків і палива. Разом ми рятуємо здоров'я і життя конкретних людей. Дякуємо, що ви з нами. Ми пишемо вам, тому що ситуація в Києві вимагає негайної реакції. Термометри в столиці України показують 17 градусів морозу, а в цей холод 70% жителів міста залишаються відрізаними від електропостачання та опалення 

- йдеться на сайті організаторів. 

Станом на 15:30 вже зібрано 1 336 570 злотих (15 637 868 гривень). 

Величезна подяка та висловлення найвищої поваги всім полякам, які підтримують збір коштів на опалення для Києва. У нинішній драматичній ситуації ця допомога є надзвичайно важливою і реально рятує людські життя 

- відреагував на збір посол України у Польщі Василь Боднар.

Нагадаємо 

У Києві оновлено правила комендантської години, дозволяючи пішки або на транспорті діставатися до Пунктів незламності чи додому. Пункти незламності тепер працюватимуть цілодобово, але необхідно мати документи.

Павло Башинський

Війна в УкраїніНовини Світу
