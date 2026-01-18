В Польше менее чем за три дня собрали более 1 млн злотых на генераторы для Киева

Фонд Stand With Ukraine запустил благотворительную акцию-сбор "Тепло из Польши для Киева". Сбор длится три дня, за которые удалось собрать уже более 15 млн гривен, которые пойдут на закупку генераторов. Об этом пишет УНН со ссылкой на платформу Pomagam.pl.

Детали

Как отмечается, изначально организаторы планировали закупить 100 генераторов для домов и больниц в Киеве, объявив сбор в 1 млн злотых (11,7 млн гривен). Впоследствии сбор был продлен, а финальной целью стал сбор 2 млн злотых (23,4 млн гривен).

Эти деньги – это реальное тепло для людей в Украине. Мы поможем тем, кто мерзнет в темных домах и больницах без электричества. Мы купим больше генераторов, спальных мешков и топлива. Вместе мы спасаем здоровье и жизни конкретных людей. Спасибо, что вы с нами. Мы пишем вам, потому что ситуация в Киеве требует немедленной реакции. Термометры в столице Украины показывают 17 градусов мороза, а в этот холод 70% жителей города остаются отрезанными от электроснабжения и отопления - говорится на сайте организаторов.

По состоянию на 15:30 уже собрано 1 336 570 злотых (15 637 868 гривен).

Огромная благодарность и выражение высочайшего уважения всем полякам, которые поддерживают сбор средств на отопление для Киева. В нынешней драматической ситуации эта помощь является чрезвычайно важной и реально спасает человеческие жизни - отреагировал на сбор посол Украины в Польше Василий Боднар.

Напомним

