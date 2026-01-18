В Польше менее чем за три дня собрали более 1 млн злотых на генераторы для Киева

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:31 • 8466 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
10:58 • 12343 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
08:25 • 14462 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 39189 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 65162 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 37385 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 47529 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 53464 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 43556 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 68835 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бунт в тюрьмах Гватемалы: заключенные захватили 46 заложников18 января, 04:18 • 10119 просмотра
Диверсия в Брянске: партизанское движение АТЕШ вывело из строя ключевую электроподстанциюPhoto18 января, 04:30 • 16080 просмотра
Евросоюз готов заморозить торговое соглашение с США из-за "гренландских" тарифов ТрампаPhoto18 января, 05:11 • 10441 просмотра
Послы ЕС соберутся на экстренное заседание на фоне заявлений Трампа о введении пошлин - Reuters08:29 • 14681 просмотра
Украинские энергетики начали ремонт линии электропередач в районе ЗАЭС - МАГАТЭPhoto10:13 • 7030 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 33490 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 68831 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 40138 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 71537 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 100818 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Рафаэль Гросси
Владимир Зеленский
Владимир Вернадский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 12225 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 25246 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 22545 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 20539 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 19953 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Отопление
Дипломатка

В Польше менее чем за три дня собрали более 1 млн злотых на генераторы для Киева

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Благотворительная акция "Тепло из Польши для Киева" собрала более 15 млн гривен за три дня. Средства пойдут на закупку генераторов для домов и больниц Киева.

В Польше менее чем за три дня собрали более 1 млн злотых на генераторы для Киева

Фонд Stand With Ukraine запустил благотворительную акцию-сбор "Тепло из Польши для Киева". Сбор длится три дня, за которые удалось собрать уже более 15 млн гривен, которые пойдут на закупку генераторов. Об этом пишет УНН со ссылкой на платформу Pomagam.pl. 

Детали 

Как отмечается, изначально организаторы планировали закупить 100 генераторов для домов и больниц в Киеве, объявив сбор в 1 млн злотых (11,7 млн гривен). Впоследствии сбор был продлен, а финальной целью стал сбор 2 млн злотых (23,4 млн гривен). 

Эти деньги – это реальное тепло для людей в Украине. Мы поможем тем, кто мерзнет в темных домах и больницах без электричества. Мы купим больше генераторов, спальных мешков и топлива. Вместе мы спасаем здоровье и жизни конкретных людей. Спасибо, что вы с нами. Мы пишем вам, потому что ситуация в Киеве требует немедленной реакции. Термометры в столице Украины показывают 17 градусов мороза, а в этот холод 70% жителей города остаются отрезанными от электроснабжения и отопления 

- говорится на сайте организаторов. 

По состоянию на 15:30 уже собрано 1 336 570 злотых (15 637 868 гривен). 

Огромная благодарность и выражение высочайшего уважения всем полякам, которые поддерживают сбор средств на отопление для Киева. В нынешней драматической ситуации эта помощь является чрезвычайно важной и реально спасает человеческие жизни 

- отреагировал на сбор посол Украины в Польше Василий Боднар.

Напомним 

В Киеве обновлены правила комендантского часа, разрешая пешком или на транспорте добираться до Пунктов несокрушимости или домой. Пункты несокрушимости теперь будут работать круглосуточно, но необходимо иметь документы.

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости Мира
Морозы в Украине
Отопление
Злотый
Отключение света
Электроэнергия
благотворительность
Украина
Киев
Польша