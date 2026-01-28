Варшава опровергла российский фейк о перепродаже польских генераторов в Украине

$42.960.17
51.230.17
ukenru
15:19 • 6262 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 10775 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57 • 9784 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
14:19 • 21300 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 22226 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 26663 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
28 января, 09:51 • 30701 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
28 января, 08:35 • 28694 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
28 января, 08:19 • 25896 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 28627 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
92%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США заявили Украине, что она должна подписать мирное соглашение с россией для получения гарантий безопасности - Reuters28 января, 07:53 • 7152 просмотра
Сийярто признал, что Венгрия является препятствием для членства Украины в ЕС28 января, 08:51 • 4484 просмотра
Сикорский призвал Маска ограничить Starlink для россиян: тот взорвался оскорблениями28 января, 10:45 • 15791 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 24763 просмотра
Умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко: сын актрисы раскрыл причину смерти звездной матери12:30 • 9364 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 24821 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 57576 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 86079 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 65682 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 84046 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Музыкант
Блогеры
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Львов
Харьков
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 35184 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 33865 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 40661 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 43387 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 48702 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дипломатка
Фильм

Варшава опровергла российский фейк о перепродаже польских генераторов в Украине

Киев • УНН

 • 4 просмотра

МВД Польши опровергло российский фейк о перепродаже украинцами польских генераторов, назвав его дезинформацией. Ведомство подчеркнуло, что помощь контролируется и предназначена для мирного населения.

Варшава опровергла российский фейк о перепродаже польских генераторов в Украине

МВД Польши опровергло фейк о перепродаже украинцами польских генераторов, назвав его "классической российской операцией по дезинформации" и подчеркнуло, что помощь контролируется и предназначена для мирного населения. Об этом ведомство сообщило в соцсети X, пишет УНН.

Внимание: дезинформация о "польских генераторах на украинских сайтах онлайн-объявлений". Не дайте себя обмануть российской пропагандой. Если видите сообщения со скриншотами: "Польские генераторы из помощи ЕС продаются! Бандеровцы действуют с размахом!" - это хрестоматийная российская операция по дезинформации

- говорится в сообщении.

Как заявили в министерстве, фактом является то, что Польша отправляет Украине генераторы и обогреватели, чтобы мирные жители, страдающие от российских атак, имели электричество и тепло. При этом осуществляется контроль за транспортировкой оборудования до конечного потребителя и его использованием. Подчеркивается, что в случае ненадлежащего использования предоставленного оборудования оно может быть возвращено.

В польском ведомстве подчеркнули, что цель распространяемых фейков - "посеять ненависть к украинцам, подорвать польскую помощь и поссорить союзников".

Тролль притворяется польским патриотом, чтобы ты поверил: "не стоит помогать, потому что нас обкрадывают!". Не позволим себя поссорить. Мы поддерживаем Украину, ведь речь идет о нашей общей свободе

- подчеркнуло МВД РП.

Напомним

Благотворительная акция "Тепло из Польши для Киева" собрала более 15 млн гривен за три дня. Средства пошли на закупку генераторов для домов и больниц Киева.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Злотый
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
благотворительность
Варшава
Украина
Киев
Польша