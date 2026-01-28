Варшава опровергла российский фейк о перепродаже польских генераторов в Украине

МВД Польши опровергло фейк о перепродаже украинцами польских генераторов, назвав его "классической российской операцией по дезинформации" и подчеркнуло, что помощь контролируется и предназначена для мирного населения. Об этом ведомство сообщило в соцсети X, пишет УНН.

Внимание: дезинформация о "польских генераторах на украинских сайтах онлайн-объявлений". Не дайте себя обмануть российской пропагандой. Если видите сообщения со скриншотами: "Польские генераторы из помощи ЕС продаются! Бандеровцы действуют с размахом!" - это хрестоматийная российская операция по дезинформации - говорится в сообщении.

Как заявили в министерстве, фактом является то, что Польша отправляет Украине генераторы и обогреватели, чтобы мирные жители, страдающие от российских атак, имели электричество и тепло. При этом осуществляется контроль за транспортировкой оборудования до конечного потребителя и его использованием. Подчеркивается, что в случае ненадлежащего использования предоставленного оборудования оно может быть возвращено.

В польском ведомстве подчеркнули, что цель распространяемых фейков - "посеять ненависть к украинцам, подорвать польскую помощь и поссорить союзников".

Тролль притворяется польским патриотом, чтобы ты поверил: "не стоит помогать, потому что нас обкрадывают!". Не позволим себя поссорить. Мы поддерживаем Украину, ведь речь идет о нашей общей свободе - подчеркнуло МВД РП.

Напомним

Благотворительная акция "Тепло из Польши для Киева" собрала более 15 млн гривен за три дня. Средства пошли на закупку генераторов для домов и больниц Киева.