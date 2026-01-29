Польша зафиксировала нарушение воздушного пространства объектами со стороны беларуси

В среду, 28 января, Польша сообщила о нарушении своего воздушного пространства "объектами со стороны беларуси". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование вооруженных сил Республики Польша.

Детали

По данным польских военнослужащих, полет всех объектов постоянно контролировался военными радиолокационными системами.

Для обеспечения безопасности были введены временные ограничения на использование части воздушного пространства над Подляским воеводством для гражданских перевозок. Эти меры носили превентивный характер и соответствовали действующим процедурам - говорится в сообщении.

Как установил анализ, вероятнее всего, это были объекты, похожие на воздушные шары, движущиеся в соответствии с метеорологическими условиями.

Никакой угрозы безопасности воздушного пространства Республики Польша не обнаружено - заявили в Оперативном командовании.

Там подчеркнули, что подобные инциденты "являются частью каталога гибридных действий, которые Польша переживает на восточном направлении".

Ситуация постоянно мониторится, а силы и средства Вооруженных сил Польши остаются готовыми к выполнению задач, связанных с защитой польского воздушного пространства - говорится в сообщении.

Напомним

Министерство внутренних дел Польши опровергло фейк о перепродаже украинцами польских генераторов, назвав его "классической российской операцией по дезинформации".

Также УНН сообщал, что Министерство иностранных дел Литвы вручило дипломатическую ноту беларуси из-за очередного инцидента с использованием воздушных шаров для переправки контрабанды.