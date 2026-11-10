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Большинство немцев поддерживают помощь Украине до окончания войны, но на востоке страны преобладают противники

Киев • УНН

 • 676 просмотра

53% немцев поддерживают помощь Украине до окончания войны. На востоке страны 59% выступают против, среди избирателей «АдГ» — 84%.

Большинство немцев поддерживают помощь Украине до окончания войны, но на востоке страны преобладают противники

Более половины граждан Германии выступают за продолжение поддержки Украины до окончания войны с Россией. При этом отношение к помощи существенно различается в зависимости от региона проживания и политических предпочтений. Об этом свидетельствуют результаты опроса института Forsa для журнала Stern, пишет УНН.

Подробности

Согласно исследованию, 53% немцев считают правильным решение правительства продолжать поддерживать Украину до окончания войны. Против такого обязательства выступают 45% респондентов, еще 2% не определились с ответом.

Наибольшую поддержку Украины зафиксировали в западной части Германии, где за продолжение помощи высказались 55% опрошенных. В то же время на востоке страны 59% респондентов выступают против такой политики.

Как отношение к Украине зависит от политических взглядов

Активнее всего продолжение помощи поддерживают сторонники партии "Зеленых" — 85%.

Среди избирателей Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) этот показатель составляет по 75%. Среди сторонников "Левой партии" — 70%.

Противоположную позицию занимает большинство сторонников ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдГ). В частности, 84% ее избирателей выступают против продолжения немецкой поддержки Украины до окончания войны.

Мерц угрожает заблокировать бюджет ЕС, если все страны не согласятся финансировать Украину — FT 09.11.26, 18:57 • 9398 просмотров

Степан Гафтко

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