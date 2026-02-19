Мерц застеріг США від мит та привітав "майбутню співпрацю" з Китаєм

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг Сполучені Штати від розпалювання митної війни та висловив надію на партнерство з Китаєм у своїй промові в середу ввечері, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

"Якщо американці вважають, що вони повинні використовувати свою митну політику для здійснення впливу на весь світ… це, звичайно, рішення, яке американці можуть ухвалити самі, - сказав Мерц на заході партії ХДС у західній німецькій землі Рейнланд-Пфальц. - Але це не наша політика".

Німецький лідер дав зрозуміти, що наступного місяця він виступить з таким самим посланням у Вашингтоні, де він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. "Ви можете це зробити, але ми не погодимося з цим. І якщо це зайде надто далеко, ми, європейці, безумовно, зможемо дати відсіч", - сказав Мерц.

Зауваження Мерца, які перегукувалися з тим, що він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки минулих вихідних, пролунали в Politischer Aschermittwoch, традиції наприкінці Карнавалу, лютневого свята перед Великим постом, коли лідери партій традиційно виголошують гучні промови. Однак звернення Мерца було сформоване в більш тверезому тоні, пише видання.

Критикуючи Пекін за "агресивне розширення військових форпостів у Південнокитайському морі", канцлер Німеччини заявив, що під час своєї запланованої поїздки до Китаю він поговорить з китайськими лідерами про "майбутню співпрацю" з Європою та Німеччиною.

На тлі митної війни, розпаленої минулого року під час другого президентства Трампа, Німеччина та її автомобільні компанії, що перебувають у скрутному становищі, також змушені вести переговори з Пекіном, щоб вирішити проблему глибокого структурного спаду експорту до Китаю.

"Пані та панове, ключовим терміном є стратегічне партнерство", - додав Мерц.

Мерц зазначив, що може балотуватися на другий термін на посаді канцлера. "Я зазвичай не багато говорю про своє сімейне життя, - сказав 70-річний лідер. - Але моєму батькові щойно виповнилося 102 роки. Тож я маю намір залишитися ще деякий час".

