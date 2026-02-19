$43.290.03
09:20 • 1134 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
09:12 • 938 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
07:36 • 5660 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
07:02 • 2376 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 22328 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 54971 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 48170 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 61386 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 36878 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 26394 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
Мерц предостерег США от пошлин и приветствовал "будущее сотрудничество" с Китаем

Киев • УНН

 • 1370 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег США от разжигания таможенной войны и выразил надежду на партнерство с Китаем. Он планирует обсудить этот вопрос с Дональдом Трампом в Вашингтоне и с китайскими лидерами во время визита в Китай.

Мерц предостерег США от пошлин и приветствовал "будущее сотрудничество" с Китаем

Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег Соединенные Штаты от разжигания таможенной войны и выразил надежду на партнерство с Китаем в своей речи в среду вечером, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

"Если американцы считают, что они должны использовать свою таможенную политику для оказания влияния на весь мир… это, конечно, решение, которое американцы могут принять сами, - сказал Мерц на мероприятии партии ХДС в западной немецкой земле Рейнланд-Пфальц. - Но это не наша политика".

Немецкий лидер дал понять, что в следующем месяце он выступит с таким же посланием в Вашингтоне, где он должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. "Вы можете это сделать, но мы не согласимся с этим. И если это зайдет слишком далеко, мы, европейцы, безусловно, сможем дать отпор", - сказал Мерц.

Замечания Мерца, которые перекликались с тем, что он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности в минувшие выходные, прозвучали в Politischer Aschermittwoch, традиции в конце Карнавала, февральского праздника перед Великим постом, когда лидеры партий традиционно произносят громкие речи. Однако обращение Мерца было сформировано в более трезвом тоне, пишет издание.

Критикуя Пекин за "агрессивное расширение военных форпостов в Южно-Китайском море", канцлер Германии заявил, что во время своей запланированной поездки в Китай он поговорит с китайскими лидерами о "будущем сотрудничестве" с Европой и Германией.

На фоне таможенной войны, разгоревшейся в прошлом году во время второго президентства Трампа, Германия и ее автомобильные компании, находящиеся в затруднительном положении, также вынуждены вести переговоры с Пекином, чтобы решить проблему глубокого структурного спада экспорта в Китай.

"Дамы и господа, ключевым термином является стратегическое партнерство", - добавил Мерц.

Мерц отметил, что может баллотироваться на второй срок на посту канцлера. "Я обычно не много говорю о своей семейной жизни, - сказал 70-летний лидер. - Но моему отцу только что исполнилось 102 года. Так что я намерен остаться еще некоторое время".

Мерц пока не видит готовности рф к переговорам и дал прогноз по завершению войны13.02.26, 16:30 • 4088 просмотров

Юлия Шрамко

