Мерц предостерег США от пошлин и приветствовал "будущее сотрудничество" с Китаем

Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег Соединенные Штаты от разжигания таможенной войны и выразил надежду на партнерство с Китаем в своей речи в среду вечером, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

"Если американцы считают, что они должны использовать свою таможенную политику для оказания влияния на весь мир… это, конечно, решение, которое американцы могут принять сами, - сказал Мерц на мероприятии партии ХДС в западной немецкой земле Рейнланд-Пфальц. - Но это не наша политика".

Немецкий лидер дал понять, что в следующем месяце он выступит с таким же посланием в Вашингтоне, где он должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. "Вы можете это сделать, но мы не согласимся с этим. И если это зайдет слишком далеко, мы, европейцы, безусловно, сможем дать отпор", - сказал Мерц.

Замечания Мерца, которые перекликались с тем, что он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности в минувшие выходные, прозвучали в Politischer Aschermittwoch, традиции в конце Карнавала, февральского праздника перед Великим постом, когда лидеры партий традиционно произносят громкие речи. Однако обращение Мерца было сформировано в более трезвом тоне, пишет издание.

Критикуя Пекин за "агрессивное расширение военных форпостов в Южно-Китайском море", канцлер Германии заявил, что во время своей запланированной поездки в Китай он поговорит с китайскими лидерами о "будущем сотрудничестве" с Европой и Германией.

На фоне таможенной войны, разгоревшейся в прошлом году во время второго президентства Трампа, Германия и ее автомобильные компании, находящиеся в затруднительном положении, также вынуждены вести переговоры с Пекином, чтобы решить проблему глубокого структурного спада экспорта в Китай.

"Дамы и господа, ключевым термином является стратегическое партнерство", - добавил Мерц.

Мерц отметил, что может баллотироваться на второй срок на посту канцлера. "Я обычно не много говорю о своей семейной жизни, - сказал 70-летний лидер. - Но моему отцу только что исполнилось 102 года. Так что я намерен остаться еще некоторое время".

