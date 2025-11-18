Літак Бундесверу зламався посеред польоту: німецький міністр змущений пересідати на комерційний рейс

$42.070.02
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
07:59 • 18623 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
07:00 • 16805 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 54382 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 46736 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 43336 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 36560 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 25911 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 71220 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 27522 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У НАТО пояснили, чому не збивають російські ракети над Україною18 листопада, 01:39 • 31399 перегляди
Європейські звички для здоров'я, які варто перейняти18 листопада, 01:59 • 24212 перегляди
Трамп погодився на санкційний закон проти рф, але є умова18 листопада, 02:25 • 17187 перегляди
Людську свідомість можна буде завантажити у роботів Optimus - Маск18 листопада, 03:19 • 16912 перегляди
ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб05:44 • 18443 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 71220 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 102215 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 93951 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 151235 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 128108 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 2772 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 3710 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 28770 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 37676 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 37706 перегляди
Літак Бундесверу зламався посеред польоту: німецький міністр змущений пересідати на комерційний рейс

Київ • УНН

 • 510 перегляди

Федеральний міністр сільського господарства Німеччини Алоїс Райнер був змушений повернутися до Німеччини через технічні проблеми з літаком Global 5000. Його візит до США скасовано, міністр вирушить комерційним рейсом.

Літак Бундесверу зламався посеред польоту: німецький міністр змущений пересідати на комерційний рейс

Федеральний міністр сільського господарства Німеччини Алоїс Райнер після двох годин на шляху до США, був змушений повернутися через несправність повітряного судна. Передає УНН із посиланням на Welt.

Деталі

Міністр сільського господарства Німеччини Алоїс Райнер вилетів у США, в рамках запланованого візиту до Небраски, на борту літака Global 5000 спеціального авіазагону Бундесверу.

Через дві години він був змушений повернутися в аеропорт Кельн/Бонн через "технічні причини. Pапланований раніше візит до штату Небраска gjrb скасовано. Німецький міністр запланував у вівторок вирушити до США комерційним рейсом у супроводі найближчих співробітників.

Яка проблема спіткала літак міністра?

Пілот Global 5000 назвав проблеми з покажчиком рівня палива причиною перерваної поїздки, за словами речника міністерства. У минулому кілька міністрів постраждали від несправностей VIP-транспортної ескадрильї ВПС Німеччини. Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль (ХДС) нещодавно був змушений терміново перенести свою поїздку на саміт ЄС-Латинська Америка в Колумбії, оскільки урядовий літак не був в робочому стані, пишуть ЗМІ.

Нагадаємо

Літак A330 ВПС Іспанії з міністром оборони Маргаритою Роблес на борту зіткнувся зі спробою заглушити GPS над Калінінградом. Інцидент не мав наслідків, оскільки літак отримує інформацію з військового супутника.

Літаку Фіцо не дозволили приземлитися в Бельгії, йому довелося повернутися до Братислави31.01.25, 11:52 • 108355 переглядiв

Ігор Тележніков

Новини Світу
Техніка
Християнсько-демократичний союз (Німеччина)
Бундесвер
Колумбія
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки