Федеральний міністр сільського господарства Німеччини Алоїс Райнер після двох годин на шляху до США, був змушений повернутися через несправність повітряного судна. Передає УНН із посиланням на Welt.

Деталі

Міністр сільського господарства Німеччини Алоїс Райнер вилетів у США, в рамках запланованого візиту до Небраски, на борту літака Global 5000 спеціального авіазагону Бундесверу.

Через дві години він був змушений повернутися в аеропорт Кельн/Бонн через "технічні причини. Pапланований раніше візит до штату Небраска gjrb скасовано. Німецький міністр запланував у вівторок вирушити до США комерційним рейсом у супроводі найближчих співробітників.

Яка проблема спіткала літак міністра?

Пілот Global 5000 назвав проблеми з покажчиком рівня палива причиною перерваної поїздки, за словами речника міністерства. У минулому кілька міністрів постраждали від несправностей VIP-транспортної ескадрильї ВПС Німеччини. Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль (ХДС) нещодавно був змушений терміново перенести свою поїздку на саміт ЄС-Латинська Америка в Колумбії, оскільки урядовий літак не був в робочому стані, пишуть ЗМІ.

Нагадаємо

Літак A330 ВПС Іспанії з міністром оборони Маргаритою Роблес на борту зіткнувся зі спробою заглушити GPS над Калінінградом. Інцидент не мав наслідків, оскільки літак отримує інформацію з військового супутника.

