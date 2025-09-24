Військовий літак з міністром оборони Іспанії зіткнувся зі спробою заглушити GPS у районі калінінграда - ЗМІ
Київ • УНН
Літак A330 ВПС Іспанії з міністром оборони Маргаритою Роблес на борту зіткнувся зі спробою заглушити GPS над Калінінградом. Інцидент не мав наслідків, оскільки літак отримує інформацію з військового супутника.
Літак A330 ВПС Іспанії, що прямував у середу на авіабазу "Шяуляй" у Литві, з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес на борту, зіткнувся зі спробою вивести з ладу GPS під час прольоту у районі російського калінінграда, повідомляє El Confidencial, пише УНН.
Деталі
Інцидент, який був у спробі вивести з ладу GPS військового літака, закінчився нічим, оскільки літак отримує інформацію з військового супутника, пише видання. Командир екіпажу на борту, як вказано, применшив значення інциденту і пояснив, що подібні інциденти часто трапляються при прольоті над калінінградом як на цивільних, так і військових літаках.
На борту, як вказано, також були родичі військовослужбовців загону VILKAS та журналісти, які супроводжували міністра оборони Іспанії під час її візиту на авіабазу, де вона також має зустрітися зі своїм литовським колегою в межах скоординованих дій з НАТО щодо стримування росії.
