Ексклюзив
08:38 • 4126 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 7000 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 10954 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 10502 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 23722 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 42305 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 34498 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 32389 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 65238 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 29372 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
Військовий літак з міністром оборони Іспанії зіткнувся зі спробою заглушити GPS у районі калінінграда - ЗМІ

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Літак A330 ВПС Іспанії з міністром оборони Маргаритою Роблес на борту зіткнувся зі спробою заглушити GPS над Калінінградом. Інцидент не мав наслідків, оскільки літак отримує інформацію з військового супутника.

Військовий літак з міністром оборони Іспанії зіткнувся зі спробою заглушити GPS у районі калінінграда - ЗМІ

Літак A330 ВПС Іспанії, що прямував у середу на авіабазу "Шяуляй" у Литві, з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес на борту, зіткнувся зі спробою вивести з ладу GPS під час прольоту у районі російського калінінграда, повідомляє El Confidencial, пише УНН.

Деталі

Інцидент, який був у спробі вивести з ладу GPS військового літака, закінчився нічим, оскільки літак отримує інформацію з військового супутника, пише видання. Командир екіпажу на борту, як вказано, применшив значення інциденту і пояснив, що подібні інциденти часто трапляються при прольоті над калінінградом як на цивільних, так і військових літаках.

На борту, як вказано, також були родичі військовослужбовців загону VILKAS та журналісти, які супроводжували міністра оборони Іспанії під час її візиту на авіабазу, де вона також має зустрітися зі своїм литовським колегою в межах скоординованих дій з НАТО щодо стримування росії.

росія посилила глушіння GPS-сигналів у Балтійському морі - ЦПД РНБО05.09.25, 14:30 • 3528 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Airbus A330
НАТО
Литва