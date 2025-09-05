росія посилила глушіння GPS-сигналів у Балтійському морі - ЦПД РНБО

$41.350.02
08:58 • 7244 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 13023 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
08:19 • 12506 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
06:13 • 22902 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 29400 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 46851 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 39390 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 40500 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 40916 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
4 вересня, 08:13 • 31075 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із ЗеленськимVideo5 вересня, 02:33 • 18282 перегляди
Ілона Маска запросили на саміт до Білого дому: що відповів мільярдер06:58 • 5262 перегляди
Будуть законними цілями в Україні: путін пригрозив НАТО07:27 • 3974 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 13847 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме07:57 • 13465 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 13885 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo06:13 • 22930 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 23498 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 54678 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 39036 перегляди
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 21416 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 54678 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 21908 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 27197 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 28962 перегляди
Financial Times
Фейкові новини
ChatGPT
Шахед-136
С-300

росія посилила глушіння GPS-сигналів у Балтійському морі - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Кількість інцидентів із перешкодами GPS у Балтійському морі різко зросла, джерела глушіння розташовані в росії. Це створює загрозу для цивільних рейсів та міжнародної безпеки.

росія посилила глушіння GPS-сигналів у Балтійському морі - ЦПД РНБО

Через зростання кількості російських установок РЕБ в акваторії Балтійського моря стрімко зросла кількість інцидентів із перешкодами в роботі GPS-сигналів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, пише УНН.

4 вересня транспортна агенція Швеції Transportstyrelsen повідомила про різке зростання кількості інцидентів із перешкодами в роботі GPS-сигналів в акваторії Балтійського моря. Цього року зареєстровано 733 випадки, тоді як у 2024 році їх було 495, а у 2023 - лише 55. Фахівці повідомляють, що джерела глушіння розташовані на території росії

- йдеться у повідомленні.

За даними Європейської Комісії, проблема набуває системного характеру. Лише у 2025 році 13 держав-членів ЄС звернули увагу на майже щоденні випадки глушіння та підробки сигналів. За оцінками естонського державного регулятора, 85% рейсів у країні стикаються з перебоями навігації. Фіксується зростання кількості російських установок РЕБ біля кордонів із країнами Балтії, Польщею та Фінляндією.

Системне втручання росії у роботу GPS створює загрозу для цивільних пасажирських рейсів і міжнародної безпеки, зазначили в ЦПД. Такі гібридні атаки є частиною ширшої стратегії Росії з підриву стійкості Європи та зменшення підтримки України через залякування населення, йдеться у повідомленні.

Раніше ЦПД повідомляв, що росія значно посилила гібридні атаки проти Європи, головною ціллю яких стає критична інфраструктура. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), з 2022 року кількість диверсій постійно зростає: від пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі до втручання в роботу GPS та кібератак.

Нагадаємо

1 вересня літак Урсули фон дер Ляєн, що прямував до Болгарії, втратив електронні навігаційні системи під час підходу до аеропорту. Причиною називають ймовірне глушіння GPS-системи з боку росії.

Перешкоди GPS у Східній Європі викликали стурбованість у Литві01.09.25, 18:22 • 4009 переглядiв

Ольга Розгон

