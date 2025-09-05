$41.350.02
Эксклюзив
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против Франции
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – Вениславский
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
россия усилила глушение GPS-сигналов в Балтийском море - ЦПД СНБО

Киев • УНН

Количество инцидентов с помехами GPS в Балтийском море резко возросло, источники глушения расположены в россии. Это создает угрозу для гражданских рейсов и международной безопасности.

россия усилила глушение GPS-сигналов в Балтийском море - ЦПД СНБО

Из-за роста числа российских установок РЭБ в акватории Балтийского моря стремительно возросло количество инцидентов с помехами в работе GPS-сигналов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, пишет УНН.

4 сентября транспортное агентство Швеции Transportstyrelsen сообщило о резком росте количества инцидентов с помехами в работе GPS-сигналов в акватории Балтийского моря. В этом году зарегистрировано 733 случая, тогда как в 2024 году их было 495, а в 2023 — всего 55. Специалисты сообщают, что источники глушения расположены на территории России

- говорится в сообщении.

По данным Европейской Комиссии, проблема приобретает системный характер. Только в 2025 году 13 государств-членов ЕС обратили внимание на почти ежедневные случаи глушения и подделки сигналов. По оценкам эстонского государственного регулятора, 85% рейсов в стране сталкиваются с перебоями навигации. Фиксируется рост количества российских установок РЭБ у границ со странами Балтии, Польшей и Финляндией.

Системное вмешательство россии в работу GPS создает угрозу для гражданских пассажирских рейсов и международной безопасности, отметили в ЦПД. Такие гибридные атаки являются частью более широкой стратегии России по подрыву устойчивости Европы и уменьшению поддержки Украины через запугивание населения, говорится в сообщении.

Ранее ЦПД сообщал, что россия значительно усилила гибридные атаки против Европы, главной целью которых становится критическая инфраструктура. По данным Международного института стратегических исследований (IISS), с 2022 года количество диверсий постоянно растет: от повреждения подводных кабелей в Балтийском море до вмешательства в работу GPS и кибератак.

Напомним

1 сентября самолет Урсулы фон дер Ляйен, направлявшийся в Болгарию, потерял электронные навигационные системы при подходе к аэропорту. Причиной называют вероятное глушение GPS-системы со стороны россии.

Ольга Розгон

