россия усилила глушение GPS-сигналов в Балтийском море - ЦПД СНБО

Из-за роста числа российских установок РЭБ в акватории Балтийского моря стремительно возросло количество инцидентов с помехами в работе GPS-сигналов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, пишет УНН.

4 сентября транспортное агентство Швеции Transportstyrelsen сообщило о резком росте количества инцидентов с помехами в работе GPS-сигналов в акватории Балтийского моря. В этом году зарегистрировано 733 случая, тогда как в 2024 году их было 495, а в 2023 — всего 55. Специалисты сообщают, что источники глушения расположены на территории России - говорится в сообщении.

По данным Европейской Комиссии, проблема приобретает системный характер. Только в 2025 году 13 государств-членов ЕС обратили внимание на почти ежедневные случаи глушения и подделки сигналов. По оценкам эстонского государственного регулятора, 85% рейсов в стране сталкиваются с перебоями навигации. Фиксируется рост количества российских установок РЭБ у границ со странами Балтии, Польшей и Финляндией.

Системное вмешательство россии в работу GPS создает угрозу для гражданских пассажирских рейсов и международной безопасности, отметили в ЦПД. Такие гибридные атаки являются частью более широкой стратегии России по подрыву устойчивости Европы и уменьшению поддержки Украины через запугивание населения, говорится в сообщении.

Ранее ЦПД сообщал, что россия значительно усилила гибридные атаки против Европы, главной целью которых становится критическая инфраструктура. По данным Международного института стратегических исследований (IISS), с 2022 года количество диверсий постоянно растет: от повреждения подводных кабелей в Балтийском море до вмешательства в работу GPS и кибератак.

Напомним

1 сентября самолет Урсулы фон дер Ляйен, направлявшийся в Болгарию, потерял электронные навигационные системы при подходе к аэропорту. Причиной называют вероятное глушение GPS-системы со стороны россии.

