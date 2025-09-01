Зірвано посадку літака з президентом Єврокомісії, підозрюється втручання рф - Financial Times

Рейс Урсули фон дер Ляєн постраждав від ймовірного глушіння GPS-системи з боку росії.

Передає УНН із посиланням на FT.

Деталі

ЗМІ повідомляють про інцидент з літаком президента Європкомісії Урсули Урсули фон дер Ляєн під час її візиту до Болгарії.

У неділю літак, який перевозив Урсулу фон дер Ляєн з Варшави до Пловдіва, змушений був приземлитися використовуючи паперові карти. Кажуть, що сталася ймовірна російська атака з глушінням. Яка можливо, була спрямована проти президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Літак втратив електронні навігаційні системи саме під час підходу до аеропорту.

Ймовірна атака з боку росії вивела з ладу GPS-навігацію в болгарському аеропорту та змусила літак, на борту якого перебувала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, приземлитися в Пловдіві в неділю. - передає Financial Times.

Нагадаємо

Декілька днів тому очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробила різку заяву на адресу російського диктатора путіна. Уся Європа повинна усвідомити "терміновість" опору росії та "хижаку" володимиру путіну, сказала вона.

