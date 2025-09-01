$41.320.06
Ексклюзив
09:15 • 17668 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 14089 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 25179 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 34386 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
05:46 • 34247 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 32145 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 25464 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 21923 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 53055 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 90107 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Зірвано посадку літака з президентом Єврокомісії, підозрюється втручання рф - Financial Times

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Літак Урсули фон дер Ляєн, що прямував до Болгарії, втратив електронні навігаційні системи під час підходу до аеропорту. Причиною називають ймовірне глушіння GPS-системи з боку росії.

Зірвано посадку літака з президентом Єврокомісії, підозрюється втручання рф - Financial Times

Рейс Урсули фон дер Ляєн постраждав від ймовірного глушіння GPS-системи з боку росії.

Передає УНН із посиланням на FT.

Деталі

ЗМІ повідомляють про інцидент з літаком президента Європкомісії Урсули Урсули фон дер Ляєн під час її візиту до Болгарії.

У неділю літак, який перевозив Урсулу фон дер Ляєн з Варшави до Пловдіва, змушений був приземлитися використовуючи паперові карти. Кажуть, що сталася ймовірна російська атака з глушінням. Яка можливо, була спрямована проти президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Літак втратив електронні навігаційні системи саме під час підходу до аеропорту.

Ймовірна атака з боку росії вивела з ладу GPS-навігацію в болгарському аеропорту та змусила літак, на борту якого перебувала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, приземлитися в Пловдіві в неділю.

- передає Financial Times.

Нагадаємо

Декілька днів тому очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробила різку заяву на адресу російського диктатора путіна. Уся Європа повинна усвідомити "терміновість" опору росії та "хижаку" володимиру путіну, сказала вона.

Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн підготовку 19-го пакета санкцій проти рф28.08.25, 17:21 • 2617 переглядiв

Ігор Тележніков

Новини Світу
Володимир Путін
Європейська комісія
Financial Times
Варшава
Болгарія
Урсула фон дер Ляєн