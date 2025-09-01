Посадка самолета с президентом Еврокомиссии сорвана, подозревается вмешательство РФ - Financial Times

Рейс Урсулы фон дер Ляйен пострадал от вероятного глушения GPS-системы со стороны России.

Передает УНН со ссылкой на FT.

Детали

СМИ сообщают об инциденте с самолетом президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время ее визита в Болгарию.

В воскресенье самолет, перевозивший Урсулу фон дер Ляйен из Варшавы в Пловдив, вынужден был приземлиться, используя бумажные карты. Говорят, что произошла вероятная российская атака с глушением. Которая, возможно, была направлена против президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Самолет потерял электронные навигационные системы именно при подходе к аэропорту.

Вероятная атака со стороны России вывела из строя GPS-навигацию в болгарском аэропорту и заставила самолет, на борту которого находилась президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, приземлиться в Пловдиве в воскресенье. - передает Financial Times.

Напомним

Несколько дней назад глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала резкое заявление в адрес российского диктатора Путина. Вся Европа должна осознать "срочность" сопротивления России и "хищнику" Владимиру Путину, сказала она.

