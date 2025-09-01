Посадка самолета с президентом Еврокомиссии сорвана, подозревается вмешательство РФ - Financial Times

$41.320.06
Эксклюзив
09:15 • 17728 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 14139 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 25259 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45 • 34463 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
05:46 • 34320 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 32197 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 25475 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 21925 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 53056 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 90107 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонеза
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
07:50 • 25196 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
Эксклюзив
06:45 • 34401 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентября
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Нарендра Моди
Игорь Клименко
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Китай
Государственная граница Украины
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
Ми-8
Фейковые новости
Таймс
ЧатГПТ
Ракетная система С-300

Посадка самолета с президентом Еврокомиссии сорвана, подозревается вмешательство РФ - Financial Times

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Самолет Урсулы фон дер Ляйен, направлявшийся в Болгарию, потерял электронные навигационные системы при подходе к аэропорту. Причиной называют вероятное глушение GPS-системы со стороны России.

Посадка самолета с президентом Еврокомиссии сорвана, подозревается вмешательство РФ - Financial Times

Рейс Урсулы фон дер Ляйен пострадал от вероятного глушения GPS-системы со стороны России.

Передает УНН со ссылкой на FT.

Детали

СМИ сообщают об инциденте с самолетом президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время ее визита в Болгарию.

В воскресенье самолет, перевозивший Урсулу фон дер Ляйен из Варшавы в Пловдив, вынужден был приземлиться, используя бумажные карты. Говорят, что произошла вероятная российская атака с глушением. Которая, возможно, была направлена против президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Самолет потерял электронные навигационные системы именно при подходе к аэропорту.

Вероятная атака со стороны России вывела из строя GPS-навигацию в болгарском аэропорту и заставила самолет, на борту которого находилась президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, приземлиться в Пловдиве в воскресенье.

- передает Financial Times.

Напомним

Несколько дней назад глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала резкое заявление в адрес российского диктатора Путина. Вся Европа должна осознать "срочность" сопротивления России и "хищнику" Владимиру Путину, сказала она.

Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен подготовку 19-го пакета санкций против рф28.08.25, 17:21 • 2617 просмотров

Игорь Тележников

Новости Мира
Владимир Путин
Европейская комиссия
Financial Times
Варшава
Болгария
Урсула фон дер Ляйен