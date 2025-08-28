Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен подготовку 19-го пакета санкций против рф

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно дипломатических усилий и дальнейшего усиления давления на рф. Стороны обсудили подготовку 19-го пакета санкций ЕС и продвижение Украины на пути евроинтеграции. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Говорил с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Спасибо за сочувствие и солидарность с нашими людьми после такого циничного и жестокого российского обстрела. Этой ночью был один из самых больших ударов по Украине. Своей основной мишенью россияне выбрали Киев. Поисково-спасательная операция до сих пор продолжается. Спасибо всем, кто поддерживает Украину сейчас и не молчит - говорится в сообщении.

Они также обсудили совместную дипломатическую работу для прекращения убийств, ничем не спровоцированной российской агрессии и для обеспечения украинцам безопасности.

Сейчас много работы на разных уровнях именно ради этого. Но пока Россия не сделает реальных шагов к миру, давление на нее должно усиливаться. Урсула рассказала о подготовке 19-го пакета санкций Европейского Союза и координации с другими партнерами - подчеркнул Президент.

"Также говорили о нашем евроинтеграционном пути, об одновременном открытии переговорного кластера для Украины и Молдовы. Ожидаем положительного решения в ближайшее время" - резюмировал Зеленский.

Удар по представительству ЕС в Киеве свидетельствует о растущей жестокости россиян – Мерц