Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен подготовку 19-го пакета санкций против рф
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен дипломатическую работу и усиление давления на россию. Речь шла о подготовке 19-го пакета санкций ЕС и евроинтеграционном пути Украины.
Говорил с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Спасибо за сочувствие и солидарность с нашими людьми после такого циничного и жестокого российского обстрела. Этой ночью был один из самых больших ударов по Украине. Своей основной мишенью россияне выбрали Киев. Поисково-спасательная операция до сих пор продолжается. Спасибо всем, кто поддерживает Украину сейчас и не молчит
Они также обсудили совместную дипломатическую работу для прекращения убийств, ничем не спровоцированной российской агрессии и для обеспечения украинцам безопасности.
Сейчас много работы на разных уровнях именно ради этого. Но пока Россия не сделает реальных шагов к миру, давление на нее должно усиливаться. Урсула рассказала о подготовке 19-го пакета санкций Европейского Союза и координации с другими партнерами
"Также говорили о нашем евроинтеграционном пути, об одновременном открытии переговорного кластера для Украины и Молдовы. Ожидаем положительного решения в ближайшее время" - резюмировал Зеленский.
