Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн підготовку 19-го пакета санкцій проти рф

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо дипломатичних зусиль і подальшого посилення тиску на рф. Сторони обговорили підготовку 19-го пакета санкцій ЄС та просування України на шляху євроінтеграції. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Говорив із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Дякую за співчуття та солідарність із нашими людьми після такого цинічного та жорстокого російського обстрілу. Цієї ночі був один із найбільших ударів по Україні. Своєю основною мішенню росіяни обрали Київ. Пошуково-рятувальна операція досі триває. Дякуємо всім, хто підтримує Україну зараз та не мовчить - йдеться у повідомленні.

Вони також обговорили спільну дипломатичну роботу для зупинення вбивств, нічим не спровокованої російської агресії та для гарантування українцям безпеки.

Зараз багато роботи на різних рівнях саме заради цього. Але поки росія не зробить реальних кроків до миру, тиск на неї має посилюватися. Урсула розповіла про підготовку 19-го пакета санкцій Європейського Союзу та координацію з іншими партнерами - наголосив Президент.

"Також говорили про наш євроінтеграційний шлях, про одночасне відкриття переговорного кластера для України та Молдови. Очікуємо на позитивне рішення найближчим часом" - резюмував Зеленський.

