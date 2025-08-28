$41.320.08
ukenru
Ексклюзив
13:53 • 1368 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 5394 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 4482 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 21256 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 63930 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 93569 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 88627 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 110107 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 80148 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 81003 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн підготовку 19-го пакета санкцій проти рф

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Президент України Володимир Зеленський обговорив з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн дипломатичну роботу та посилення тиску на росію. Йшлося про підготовку 19-го пакета санкцій ЄС та євроінтеграційний шлях України.

Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн підготовку 19-го пакета санкцій проти рф

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо дипломатичних зусиль і подальшого посилення тиску на рф. Сторони обговорили підготовку 19-го пакета санкцій ЄС та просування України на шляху євроінтеграції. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Говорив із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Дякую за співчуття та солідарність із нашими людьми після такого цинічного та жорстокого російського обстрілу. Цієї ночі був один із найбільших ударів по Україні. Своєю основною мішенню росіяни обрали Київ. Пошуково-рятувальна операція досі триває. Дякуємо всім, хто підтримує Україну зараз та не мовчить

- йдеться у повідомленні.

Вони також обговорили спільну дипломатичну роботу для зупинення вбивств, нічим не спровокованої російської агресії та для гарантування українцям безпеки.

Зараз багато роботи на різних рівнях саме заради цього. Але поки росія не зробить реальних кроків до миру, тиск на неї має посилюватися. Урсула розповіла про підготовку 19-го пакета санкцій Європейського Союзу та координацію з іншими партнерами

- наголосив Президент.

"Також говорили про наш євроінтеграційний шлях, про одночасне відкриття переговорного кластера для України та Молдови. Очікуємо на позитивне рішення найближчим часом" - резюмував Зеленський.

Удар по представництву ЄС у Києві свідчить про зростаючу жорстокість росіян - Мерц28.08.25, 16:38

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Європейський Союз
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Молдова
Київ