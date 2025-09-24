Военный самолет с министром обороны Испании столкнулся с попыткой заглушить GPS в районе калининграда - СМИ

$41.380.00
Эксклюзив
08:38 • 5232 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 7870 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 11384 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 10908 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 24066 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 42592 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 34695 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 32470 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 65646 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 29422 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
Популярные новости
Во временно оккупированном Мариуполе РФ строит "таможню"23 сентября, 23:53 • 21683 просмотра
Лавров прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН24 сентября, 01:25 • 20434 просмотра
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия КардиналеPhoto24 сентября, 02:37 • 20879 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 24996 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo06:00 • 18096 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 1582 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
08:38 • 5226 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto05:30 • 16460 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 25139 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 12:09 • 65644 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джо Байден
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Франция
Великобритания
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 28275 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 88795 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 49160 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 63661 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 115316 просмотра
Фокс Ньюс
Шахед-136
МиГ-31
Хранитель
Еврофайтер Тайфун

Военный самолет с министром обороны Испании столкнулся с попыткой заглушить GPS в районе калининграда - СМИ

Киев • УНН

 • 588 просмотра

Самолет A330 ВВС Испании с министром обороны Маргаритой Роблес на борту столкнулся с попыткой заглушить GPS над калининградом. Инцидент не имел последствий, так как самолет получает информацию с военного спутника.

Военный самолет с министром обороны Испании столкнулся с попыткой заглушить GPS в районе калининграда - СМИ

Самолет A330 ВВС Испании, направлявшийся в среду на авиабазу "Шяуляй" в Литве, с министром обороны Испании Маргаритой Роблес на борту, столкнулся с попыткой вывести из строя GPS во время пролета в районе российского калининграда, сообщает El Confidencial, пишет УНН.

Детали

Инцидент, который был попыткой вывести из строя GPS военного самолета, закончился ничем, поскольку самолет получает информацию с военного спутника, пишет издание. Командир экипажа на борту, как указано, приуменьшил значение инцидента и объяснил, что подобные инциденты часто случаются при пролете над калининградом как на гражданских, так и военных самолетах.

На борту, как указано, также были родственники военнослужащих отряда VILKAS и журналисты, сопровождавшие министра обороны Испании во время ее визита на авиабазу, где она также должна встретиться со своим литовским коллегой в рамках скоординированных действий с НАТО по сдерживанию россии.

россия усилила глушение GPS-сигналов в Балтийском море - ЦПД СНБО05.09.25, 14:30 • 3528 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Airbus A330
НАТО
Литва