Военный самолет с министром обороны Испании столкнулся с попыткой заглушить GPS в районе калининграда - СМИ
Киев • УНН
Самолет A330 ВВС Испании с министром обороны Маргаритой Роблес на борту столкнулся с попыткой заглушить GPS над калининградом. Инцидент не имел последствий, так как самолет получает информацию с военного спутника.
Самолет A330 ВВС Испании, направлявшийся в среду на авиабазу "Шяуляй" в Литве, с министром обороны Испании Маргаритой Роблес на борту, столкнулся с попыткой вывести из строя GPS во время пролета в районе российского калининграда, сообщает El Confidencial, пишет УНН.
Детали
Инцидент, который был попыткой вывести из строя GPS военного самолета, закончился ничем, поскольку самолет получает информацию с военного спутника, пишет издание. Командир экипажа на борту, как указано, приуменьшил значение инцидента и объяснил, что подобные инциденты часто случаются при пролете над калининградом как на гражданских, так и военных самолетах.
На борту, как указано, также были родственники военнослужащих отряда VILKAS и журналисты, сопровождавшие министра обороны Испании во время ее визита на авиабазу, где она также должна встретиться со своим литовским коллегой в рамках скоординированных действий с НАТО по сдерживанию россии.
