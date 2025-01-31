Літаку Фіцо не дозволили приземлитися в Бельгії, йому довелося повернутися до Братислави
Київ • УНН
Через технічний збій у системі керування повітряним рухом Бельгії літак Роберта Фіцо повернувся до Братислави. Зустріч з представниками Єврокомісії щодо газового транзиту та інших питань було скасовано.
Причиною закриття повітряного простору стала технічна проблема у компанії Skeyes.
Передає УНН із посиланням на Euronews та Belga.
Візит до Брюсселя глави уряду Словаччини Роберта Фіцо зірвано через збій у комп'ютерній системі
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Роберт Фіцо мав зустрітися в Брюсселі з представниками Єврокомісії, щоб обговорити рішення України про припинення транзиту газу до Словаччини, а також, згідно з початковим планом, мав зустрітися з президентом ЄК Урсулою фон дер Ляєн.
Також Фіцо планував обговорити свою пропозицію з Європейським комісаром з питань демократії та правосуддя Майклом Макгратом про те, щоб законодавство ЄС та міжнародні договори з питань культури та етики більше не мали пріоритету над Конституцією Словаччини.
Проблеми Фіцо під час польоту
Повітряний простір над Бельгією було закрито приблизно годину. Жоден літак не міг злетіти або приземлитися через збій комп'ютера в Skeyes, національного диспетчера повітряного руху Бельгії.
Через технічну проблему повітряне сполучення в Бельгії було тимчасово закрито в четвер удень після 12 години, але пізніше поступово повернулося до нормальної роботи. Унаслідок цього деякі рейси було затримано.. Два рейси перенаправлено в аеропорт Лілля. Ми інформуємо пасажирів про те, що ситуація поступово стабілізується
Словаччина згодом заявила, що саме через ці проблеми літаку, на борту якого перебував прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, довелося повернутися до Братислави.
Сьогоднішню зустріч прем'єр-міністра Роберта Фіцо з представниками Європейської комісії скасовано
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