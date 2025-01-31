Літаку Фіцо не дозволили приземлитися в Бельгії, йому довелося повернутися до Братислави

Причиною закриття повітряного простору стала технічна проблема у компанії Skeyes.

Передає УНН із посиланням на Euronews та Belga.

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Роберт Фіцо мав зустрітися в Брюсселі з представниками Єврокомісії, щоб обговорити рішення України про припинення транзиту газу до Словаччини, а також, згідно з початковим планом, мав зустрітися з президентом ЄК Урсулою фон дер Ляєн.

Також Фіцо планував обговорити свою пропозицію з Європейським комісаром з питань демократії та правосуддя Майклом Макгратом про те, щоб законодавство ЄС та міжнародні договори з питань культури та етики більше не мали пріоритету над Конституцією Словаччини.

Проблеми Фіцо під час польоту

Повітряний простір над Бельгією було закрито приблизно годину. Жоден літак не міг злетіти або приземлитися через збій комп'ютера в Skeyes, національного диспетчера повітряного руху Бельгії.

Через технічну проблему повітряне сполучення в Бельгії було тимчасово закрито в четвер удень після 12 години, але пізніше поступово повернулося до нормальної роботи. Унаслідок цього деякі рейси було затримано.. Два рейси перенаправлено в аеропорт Лілля. Ми інформуємо пасажирів про те, що ситуація поступово стабілізується