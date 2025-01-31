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Літаку Фіцо не дозволили приземлитися в Бельгії, йому довелося повернутися до Братислави

Літаку Фіцо не дозволили приземлитися в Бельгії, йому довелося повернутися до Братислави

Київ • УНН

 • 108234 перегляди

Через технічний збій у системі керування повітряним рухом Бельгії літак Роберта Фіцо повернувся до Братислави. Зустріч з представниками Єврокомісії щодо газового транзиту та інших питань було скасовано.

Причиною закриття повітряного простору стала технічна проблема у компанії Skeyes.

Передає УНН із посиланням на Euronews та Belga.

Візит до Брюсселя глави уряду Словаччини Роберта Фіцо зірвано через збій у комп'ютерній системі

Довідково

Роберт Фіцо мав зустрітися в Брюсселі з представниками Єврокомісії, щоб обговорити рішення України про припинення транзиту газу до Словаччини, а також, згідно з початковим планом, мав зустрітися з президентом ЄК Урсулою фон дер Ляєн.

Також Фіцо планував обговорити свою пропозицію з Європейським комісаром з питань демократії та правосуддя Майклом Макгратом про те, щоб законодавство ЄС та міжнародні договори з питань культури та етики більше не мали пріоритету над Конституцією Словаччини.

Проблеми Фіцо під час польоту

Повітряний простір над Бельгією було закрито приблизно годину. Жоден літак не міг злетіти або приземлитися через збій комп'ютера в Skeyes, національного диспетчера повітряного руху Бельгії.

Через технічну проблему повітряне сполучення в Бельгії було тимчасово закрито в четвер удень після 12 години, але пізніше поступово повернулося до нормальної роботи. Унаслідок цього деякі рейси було затримано.. Два рейси перенаправлено в аеропорт Лілля. Ми інформуємо пасажирів про те, що ситуація поступово стабілізується

- пояснив Іхсане Чіуа Лехлі, представник аеропорту Брюсселя.

Словаччина згодом заявила, що саме через ці проблеми літаку, на борту якого перебував прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, довелося повернутися до Братислави.

Сьогоднішню зустріч прем'єр-міністра Роберта Фіцо з представниками Європейської комісії скасовано

- повідомив журналістам представник постійного представництва Словаччини в Брюсселі.

Нагадаємо

Президент України прокоментував рішення словацького прем'єра Фіцо співпрацювати з терористичною країною в енергетичній сфері. Зеленський наголосив, що американський LNG коштує лише грошей, тоді як російський газ - незалежності.

ЄС погодив продовження санкцій проти рф на 6 місяців після зняття "резерву" Угорщиною. Будапешт отримав гарантії щодо енергетичної безпеки та переговорів з Україною про транзит енергоносіїв, вказують ЗМІ.

Фіцо назвав Зеленського ворогом та пригрозив заблокувати допомогу Україні від ЄС28.01.25, 22:31 • 33135 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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