Самолету Фицо не разрешили приземлиться в Бельгии, ему пришлось вернуться в Братиславу
Киев • УНН
Из-за технического сбоя в системе управления воздушным движением Бельгии самолет Роберта Фицо вернулся в Братиславу. Встреча с представителями Еврокомиссии по газовому транзиту и другим вопросам была отменена.
Причиной закрытия воздушного пространства стала техническая проблема у компании Skeyes.
Передает УНН со ссылкой на Euronews и Belga.
Визит в Брюссель главы правительства Словакии Роберта Фицо сорван из-за сбоя в компьютерной системе
Справочно
Роберт Фицо должен был встретиться в Брюсселе с представителями Еврокомиссии, чтобы обсудить решение Украины о прекращении транзита газа в Словакию, а также, согласно первоначальному плану, должен был встретиться с президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
Также Фицо планировал обсудить свое предложение с Европейским комиссаром по вопросам демократии и правосудия Майклом Макгратом о том, чтобы законодательство ЕС и международные договоры по вопросам культуры и этики больше не имели приоритета над Конституцией Словакии.
Проблемы Фицо во время полета
Воздушное пространство над Бельгией было закрыто примерно час. Ни один самолет не мог взлететь или приземлиться из-за сбоя компьютера в Skeyes, национального диспетчера воздушного движения Бельгии.
Из-за технической проблемы воздушное сообщение в Бельгии было временно закрыто в четверг днем после 12 часов, но позже постепенно вернулось к нормальной работе. В результате некоторые рейсы были задержаны. Два рейса перенаправлены в аэропорт Лилля. Мы информируем пассажиров о том, что ситуация постепенно стабилизируется
Словакия впоследствии заявила, что именно из-за этих проблем самолету, на борту которого находился премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пришлось вернуться в Братиславу.
Сегодняшняя встреча премьер-министра Роберта Фицо с представителями Европейской комиссии отменена
Напомним,
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