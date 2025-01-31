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Самолету Фицо не разрешили приземлиться в Бельгии, ему пришлось вернуться в Братиславу

Киев  •  УНН

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Из-за технического сбоя в системе управления воздушным движением Бельгии самолет Роберта Фицо вернулся в Братиславу. Встреча с представителями Еврокомиссии по газовому транзиту и другим вопросам была отменена.

Причиной закрытия воздушного пространства стала техническая проблема у компании Skeyes.

Передает УНН со ссылкой на Euronews и Belga.

Визит в Брюссель главы правительства Словакии Роберта Фицо сорван из-за сбоя в компьютерной системе

Справочно

Роберт Фицо должен был встретиться в Брюсселе с представителями Еврокомиссии, чтобы обсудить решение Украины о прекращении транзита газа в Словакию, а также, согласно первоначальному плану, должен был встретиться с президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Также Фицо планировал обсудить свое предложение с Европейским комиссаром по вопросам демократии и правосудия Майклом Макгратом о том, чтобы законодательство ЕС и международные договоры по вопросам культуры и этики больше не имели приоритета над Конституцией Словакии.

Проблемы Фицо во время полета

Воздушное пространство над Бельгией было закрыто примерно час. Ни один самолет не мог взлететь или приземлиться из-за сбоя компьютера в Skeyes, национального диспетчера воздушного движения Бельгии.

Из-за технической проблемы воздушное сообщение в Бельгии было временно закрыто в четверг днем после 12 часов, но позже постепенно вернулось к нормальной работе. В результате некоторые рейсы были задержаны. Два рейса перенаправлены в аэропорт Лилля. Мы информируем пассажиров о том, что ситуация постепенно стабилизируется

- объяснил Ихсане Чиуа Лехли, представитель аэропорта Брюсселя.

Словакия впоследствии заявила, что именно из-за этих проблем самолету, на борту которого находился премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пришлось вернуться в Братиславу.

Сегодняшняя встреча премьер-министра Роберта Фицо с представителями Европейской комиссии отменена

- сообщил журналистам представитель постоянного представительства Словакии в Брюсселе.

Напомним,

Президент Украины прокомментировал решение словацкого премьера Фицо сотрудничать с террористической страной в энергетической сфере. Зеленский отметил, что американский LNG стоит только денег, тогда как российский газ - независимости.

ЕС согласовал продление санкций проти рф на 6 месяцев после снятия «резерва» Венгрией. Будапешт получил гарантии по энергетической безопасности и переговоров с Украиной о транзите энергоносителей, указывают СМИ.

Фицо назвал Зеленского врагом и пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС28.01.25, 22:31 • 31967 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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