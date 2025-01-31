Самолету Фицо не разрешили приземлиться в Бельгии, ему пришлось вернуться в Братиславу

Причиной закрытия воздушного пространства стала техническая проблема у компании Skeyes.

Передает УНН со ссылкой на Euronews и Belga.

Справочно

Роберт Фицо должен был встретиться в Брюсселе с представителями Еврокомиссии, чтобы обсудить решение Украины о прекращении транзита газа в Словакию, а также, согласно первоначальному плану, должен был встретиться с президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Также Фицо планировал обсудить свое предложение с Европейским комиссаром по вопросам демократии и правосудия Майклом Макгратом о том, чтобы законодательство ЕС и международные договоры по вопросам культуры и этики больше не имели приоритета над Конституцией Словакии.

Проблемы Фицо во время полета

Воздушное пространство над Бельгией было закрыто примерно час. Ни один самолет не мог взлететь или приземлиться из-за сбоя компьютера в Skeyes, национального диспетчера воздушного движения Бельгии.

Из-за технической проблемы воздушное сообщение в Бельгии было временно закрыто в четверг днем после 12 часов, но позже постепенно вернулось к нормальной работе. В результате некоторые рейсы были задержаны. Два рейса перенаправлены в аэропорт Лилля. Мы информируем пассажиров о том, что ситуация постепенно стабилизируется