Германия готовит логистический хаб для НАТО с помощью Lufthansa и Rheinmetall

Правительство ФРГ готовит "логистический хаб" для НАТО в соответствии со Стратегией национальной безопасности, которая была утверждена в последние годы. Бундесвер обращается к крупным компаниям за помощью в организации перемещения войск и техники.

Передает УНН со ссылкой на Handelsblatt и Reuters.

Детали

Немецкая армия обратилась к нескольким крупным компаниям в рамках проекта подготовки к возможному решению перемещения солдат и техники к восточной границе НАТО. Речь идет о переговорах с Deutsche Bahn, Lufthansa и Rheinmetall и другими.

Потребности армии прежде всего сосредоточены на их логистических возможностях для транспортировки вооруженных сил, боеприпасов и военной техники - объясняет ключевую цель переговоров Handelsblatt.

Справка

Германия все больше сосредотачивается на обороне на собственной территории после полномасштабного вторжения россии в Украину. Через несколько дней после вторжения канцлер Олаф Шольц объявил о "Zeitenwende" - на немецком языке исторический переломный момент - со специальным фондом в 100 миллиардов евро (114,6 миллиарда долларов) для модернизации армии.

В своей Стратегии национальной безопасности до 2023 года немецкое правительство определило роль Германии как "логистического хаба" для НАТО - благодаря своему центральному расположению в Европе. ФРГ взяла на себя обязательство предоставить 35 тысяч солдат и более 200 самолетов и кораблей в течение 30 дней после любого крупного конфликта в рамках новой модели НАТО по противодействию растущим угрозам, особенно со стороны россии.

Комментарий от Оперативного командования Бундесвера

"Бундесвер полагается почти исключительно на гражданских поставщиков услуг по логистической транспортировке военных товаров и материалов за пределами кризисных зон. (..) В морских и воздушных перевозках негабаритных и сверхтяжелых материалов - даже на 100 процентов", - говорится в ответе военных ФРГ, передает Handelsblatt.

Напомним

Германия передала Украине боеприпасы для Gepard, танков Leopard 2, разменовальные машины и САУ Zuzana 2. Также в пакете бронеавтомобили, дроны, радары и другое оборудование.

Немецкая компания EKC является крупнейшим поставщиком хрома в рф, используемого в военной технике. С января 2023 по апрель 2024 года она экспортировала металла на 24,2 млн евро, покрывая половину импорта россии.