Боєприпаси для Gepard та артилерія: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Уряд Німеччини передав чергову партію військової допомоги для України. Зокрема, до нього увійшли боєприпаси для зенітних-самохідних установок Gepard та танків Leopard 2, розмінувальні машини та три колісні САУ Zuzana 2. Про це йдеться на урядовому сайті Німеччини, передає УНН.

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Відповідно до переліку, вказується, що Україна отримала 66 бронеавтомобілів, боєприпаси до танків Leopard 2, чотири машини Kinetic Defence Vehicles - удосконалений варіант нової системи захисту від безпілотників.

Також було передано 38 тис. боєприпасів до ЗСУ Gepard, три колісні артустановки Zuzana 2, 27 тис. артилерійських боєприпасів калібром 155-мм, тисячу артилерійських боєприпасів калібром 122-мм, 70 розвідувальних дронів Vector, 10 наземних дронів, 6 броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergerpanzer 2, чотири машин для розмінування WISENT 1 із запасними частинами та два додаткові мінні трали.

Окрім того, Німеччина передала 41 оглядових радарів, 187 лазерних далекомірів, 92 інфрачервоні біноклі, 150 000 джгутів та 1300 спальних мішків.

Нагадаємо

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який, як очікується, залишиться на своїй посаді за нового коаліційного уряду у ФРН, анонсував нову допомогу для України після прибуття до штаб-квартири НАТО в Брюсселі.