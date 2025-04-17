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Боеприпасы для Gepard и артиллерия: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Киев • УНН

 • 5318 просмотра

Германия передала Украине боеприпасы для Gepard, танков Leopard 2, разменовальные машины и САУ Zuzana 2. Также в пакете бронеавтомобили, дроны, радары и другое оборудование.

Боеприпасы для Gepard и артиллерия: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Правительство Германии передало очередную партию военной помощи для Украины. В частности, в нее вошли боеприпасы для зенитных-самоходных установок Gepard и танков Leopard 2, разметочные машины и три колесные САУ Zuzana 2. Об этом говорится на правительственном сайте Германии, передает УНН.

Детали

Согласно перечню, указывается, что Украина получила 66 бронеавтомобилей, боеприпасы к танкам Leopard 2, четыре машины Kinetic Defence Vehicles – усовершенствованный вариант новой системы защиты от беспилотников.

Также было передано 38 тыс. боеприпасов в ВСУ Gepard, три колесные артустановки Zuzana 2, 27 тыс. артиллерийских боеприпасов калибром 155-мм, тысячу артиллерийских боеприпасов калибром 122-мм, 70 разведывательных дронов Vector, 10 наземных дронов, 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergerpanzer 2, четыре машины для разминирования WISENT 1 с запасными частями и два дополнительных минных трала.

Кроме того, Германия передала 41 обзорных радаров, 187 лазерных дальномеров, 92 инфракрасных бинокля, 150 000 жгутов и 1300 спальных мешков.

Напомним

Министр обороны Германии Борис Писториус, который, как ожидается, останется на своей должности при новом коалиционном правительстве в ФРГ, анонсировал новую помощь для Украины после прибытия в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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