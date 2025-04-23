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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
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Німеччина готує логістичний хаб для НАТО за допомогою Lufthansa та Rheinmetall

Київ • УНН

 • 474 перегляди

Німецька армія веде перемовини з великими компаніями для організації матеріально-технічної допомоги НАТО. Уряд ФРН готує "логістичний хаб" для НАТО у відповідності до стратегії.

Німеччина готує логістичний хаб для НАТО за допомогою Lufthansa та Rheinmetall

Уряд ФРН готує "логістичний хабу" для НАТО відповдно до Стратегії національної безпеки, яка була затверджена у останні роки. Бундесвер звертається до великих компаній за допомогою в організації переміщення військ і техніки.

Передає УНН із посиланням на Handelsblatt та Reuters.

Деталі

Німецька армія звернулася до кількох великих компаній у рамках проєкту підготовки до можливого рішення переміщення солдатів і техніки до східного кордону НАТО. Ідеться про перемовини з Deutsche Bahn, Lufthansa і Rheinmetall та іншими. 

Потреби армії насамперед зосереджені на їхніх логістичних можливостях для транспортування збройних сил, боєприпасів і військової техніки

- пояснює ключову мету перемовин Handelsblatt.

Довідка

Німеччина дедалі більше зосереджується на обороні на власній території після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Через кілька днів після вторгнення канцлер Олаф Шольц оголосив про "Zeitenwende" - німецькою мовою історичний переломний момент - зі спеціальним фондом у 100 мільярдів євро (114,6 мільярда доларів) для модернізації армії. 

У своїй Стратегії національної безпеки до 2023 року німецький уряд визначив роль Німеччини як "логістичного хабу" для НАТО - завдяки своєму центральному розташуванню в Європі. ФРН взяла на себе зобов'язання надати 35 тисяч солдатів і понад 200 літаків і кораблів протягом 30 днів після будь-якого великого конфлікту в рамках нової моделі НАТО з протидії зростаючим загрозам, особливо з боку росії.

Коментар від Оперативного командування Бундесверу

"Бундесвер покладається майже виключно на цивільних постачальників послуг з логістичного транспортування військових товарів і матеріалів за межами кризових зон. (..) У морських і повітряних перевезеннях негабаритних і надважких матеріалів - навіть на 100 відсотків", - ідеться у відповіді військових ФРН, передає Handelsblatt.

Нагадаємо

Німеччина передала Україні боєприпаси для Gepard, танків Leopard 2, розмінувальні машини та САУ Zuzana 2. Також у пакеті бронеавтомобілі, дрони, радари та інше обладнання.

Німецька компанія EKC є найбільшим постачальником хрому до рф, що використовується у військовій техніці. З січня 2023 по квітень 2024 року вона експортувала металу на 24,2 млн євро, покриваючи половину імпорту росії.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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