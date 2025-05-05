Борис Писториус останется министром обороны в новой коалиции правительства ФРГ: детали назначений

В новосозданном "черно-красном" федеральном правительстве Германии Борис Писториус продолжит исполнять обязанности министра обороны.

Передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle и n-tv.

Детали

В Германии исполнительный совет СДПГ (левоцентристская Социал-демократическая партия) в понедельник обнародовал полный состав своих министров. Борис Писториус остается министром обороны в новом правительстве. В общем много новых имен. И интересный факт: в кабинете министров не нашлось места для лидера партии СДПГ Саскии Эскен.

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После длительной борьбы СДПГ согласовала состав своей правительственной команды. "Опытные деятели федеральной и земельной политики встретятся с новыми лицами, представляющими смену поколений в СДПГ", – говорится в заявлении лидеров партии Ларса Клингбайля, Саскии Эскен и генерального секретаря Маттиаса Мирша.

Борис Писториус останется на посту министра обороны, обеспечив преемственность на одной из самых чувствительных должностей правительства.

Справка

Борис Писториус родился в Оснабрюке, работал в нескольких правительственных учреждениях Нижней Саксонии и был мэром своего родного города с 2006 по 2013 год ("самый красивый офис в мире"). В течение следующих десяти лет он был министром внутренних дел Нижней Саксонии. В 2023 году он возглавил Министерство обороны от Кристин Ламбрехт и быстро получил признание войск и союзников.

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Сохранение Писториуса на посту министра обороны рассматривается как положительный сигнал о том, что Германия готова продолжать выполнять свои обязанности в НАТО и других международных альянсах. Его опыт и дипломатические навыки рассматриваются как ценные ресурсы для укрепления отношений с международными партнерами и достижения общих интересов безопасности. - пишут СМИ.

Другие должности в новом правительстве Германии

Близкий союзник канцлера Олафа Шольца, сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль займет должность министра финансов и вице-канцлера. Это наверняка закрепит влияние партии в центре правительства. Клингбайль имеет широкую партийную поддержку, будет руководить бюджетной политикой в коалиции.

Карстен Шнайдер, ранее бывший уполномоченным федерального правительства по делам Восточной Германии, возглавил Министерство окружающей среды и защиты климата.

Новый министр строительства Верена Губерц. В ФРГ ее считают политическим деятелем высокого уровня - является членом Бундестага с 2021 года, в опыте - назначение заместителем руководителя парламентской группы СДПГ. Ответственность, среди прочего, за экономику, защиту климата и энергетику, строительство и жилищное хозяйство.

Бербель Бас станет новым министром труда. Она является членом Бундестага с 2009 года и занималась, среди прочего, политикой здравоохранения.

Министерство по вопросам экономического развития возглавит бывшая уполномоченная по вопросам интеграции Рим Алабали-Радован. Рим Алабали-Радован в 2022 году сообщала о необходимости подготовки к притоку беженцев из Украины.

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Защита окружающей среды/климата: Карстен Шнайдер.

Карстен Шнайдер был государственным министром и комиссаром по делам Восточной Германии в правительстве Олафа Шольца, который работал в стиле коалиции "светофора".

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Министерство юстиции ФРГ перейдет к главе Минюста федеральной земли Рейнланд-Пфальц Штефани Хубиг.

Парламентский статс-секретарь по вопросам строительства и жилья Элизабет Кайзер станет уполномоченной по делам Восточной Германии.

Уполномоченная по делам переселенцев Натали Павлик будет заниматься вопросами миграции, беженцев и интеграции.

Напомним

ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании правительственной коалиции. Главными элементами соглашения станут реформы в сферах миграции, экономической и оборонной политики.

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