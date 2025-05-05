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Борис Пісторіус залишиться міністром оборони у новій коаліції уряду ФРН: деталі призначень

Київ • УНН

 • 4278 перегляди

Борис Пісторіус збереже посаду міністра оборони у новому уряді ФРН. Також стали відомі інші призначення в коаліції між християнсько-демократичним союзом (ХДС) Фрідріха Мерца та Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН).

Борис Пісторіус залишиться міністром оборони у новій коаліції уряду ФРН: деталі призначень

У новоствореному "чорно-червоному" федеральному уряді Німеччини Борис Пісторіус продовжить виконувати обов'язки міністра оборони.

Передає УНН із посиланням на Deutsche Welle та n-tv.

Деталі

У Німеччині виконавча рада СДПН (лівоцентристська Соціал-демократична партія) у понеділок оприлюднила повний склад своїх міністрів. Борис Пісторіус залишається міністром оборони у новому уряді. Загалом багато нових імен. І цікавий факт: у кабінеті міністрів не знайшлося місця для лідера партії СДПН Саскії Ескен.

Коаліція між СДПН та консервативним блоком Фрідріха Мерца

Після тривалої боротьби СДПН узгодила склад своєї урядової команди. "Досвідчені діячі федеральної та земельної політики зустрінуться з новими обличчями, які представляють зміну поколінь у СДПН", – йдеться у заяві лідерів партії Ларса Клінгбайля, Саскії Ескен та генерального секретаря Маттіаса Мірша.

Борис Пісторіус залишиться на посаді міністра оборони, забезпечивши наступність на одній з найчутливіших посад уряду.

Довідка

Борис Пісторіус народився в Оснабрюку, працював у кількох урядових установах Нижньої Саксонії та був мером свого рідного міста з 2006 по 2013 рік ("найкрасивіший офіс у світі"). Протягом наступних десяти років він був міністром внутрішніх справ Нижньої Саксонії. У 2023 році він очолив Міністерство оборони від Крістін Ламбрехт і швидко здобув визнання військ та союзників.

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Збереження Пісторіуса на посаді міністра оборони розглядається як позитивний сигнал про те, що Німеччина готова продовжувати виконувати свої обов'язки в НАТО та інших міжнародних альянсах. Його досвід та дипломатичні навички розглядаються як цінні ресурси для зміцнення відносин з міжнародними партнерами та досягнення спільних інтересів безпеки.

- пишуть ЗМІ.

Інші посади у новому уряді Німеччини

Близький союзник канцлера Олафа Шольца, співголова СДПН Ларс Клінгбайль обійме посаду міністра фінансів та віце-канцлера. Це напевно закріпить вплив партії в центрі уряду. Клінгбайль має широку партійну підтримку, керуватиме бюджетною політикою в коаліції.

Карстен Шнайдер, який раніше був уповноваженим федерального уряду у справах Східної Німеччини, очолив Міністерство навколишнього середовища та захисту клімату. 

Нова міністр будівництва Верена Губерц. У ФРН її вважають політичною діячкою високого рівня - є членом Бундестагу з 2021 року, у досвіді - призначення заступником керівника парламентської групи СДПН. Відповідальність, серед іншого, за економіку, захист клімату та енергетику, будівництво та житлове господарство.

Бербель Бас стане новим міністром праці. Вона є членом Бундестагу з 2009 року та займалася, серед іншого, політикою охорони здоров'я.

Міністерство з питань економічного розвитку очолить колишня уповноважена з питань інтеграції Рім Алабалі-Радован. Рім Алабалі-Радован у 2022 році сповіщала про необхідність підготовки до притоку біженців з України. 

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Захист довкілля/клімату: Карстен Шнайдер.

Карстен Шнайдер був державним міністром і комісаром у справах Східної Німеччини в уряді Олафа Шольца, який працював у стилі коаліції "світлофора".

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Парламентський статс-секретар з питань будівництва та житла Елізабет Кайзер стане уповноваженою у справах Східної Німеччини.

Уповноважена у справах переселенців Наталі Павлік займатиметься питаннями міграції, біженців та інтеграції.

Нагадаємо

ХДС/ХСС і СДПН домовилися про створення урядової коаліції. Головними елементами угоди стануть реформи у сферах міграції, економічної та оборонної політики.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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