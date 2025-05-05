Борис Пісторіус залишиться міністром оборони у новій коаліції уряду ФРН: деталі призначень

У новоствореному "чорно-червоному" федеральному уряді Німеччини Борис Пісторіус продовжить виконувати обов'язки міністра оборони.

Передає УНН із посиланням на Deutsche Welle та n-tv.

Деталі

У Німеччині виконавча рада СДПН (лівоцентристська Соціал-демократична партія) у понеділок оприлюднила повний склад своїх міністрів. Борис Пісторіус залишається міністром оборони у новому уряді. Загалом багато нових імен. І цікавий факт: у кабінеті міністрів не знайшлося місця для лідера партії СДПН Саскії Ескен.

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Після тривалої боротьби СДПН узгодила склад своєї урядової команди. "Досвідчені діячі федеральної та земельної політики зустрінуться з новими обличчями, які представляють зміну поколінь у СДПН", – йдеться у заяві лідерів партії Ларса Клінгбайля, Саскії Ескен та генерального секретаря Маттіаса Мірша.

Борис Пісторіус залишиться на посаді міністра оборони, забезпечивши наступність на одній з найчутливіших посад уряду.

Довідка

Борис Пісторіус народився в Оснабрюку, працював у кількох урядових установах Нижньої Саксонії та був мером свого рідного міста з 2006 по 2013 рік ("найкрасивіший офіс у світі"). Протягом наступних десяти років він був міністром внутрішніх справ Нижньої Саксонії. У 2023 році він очолив Міністерство оборони від Крістін Ламбрехт і швидко здобув визнання військ та союзників.

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Збереження Пісторіуса на посаді міністра оборони розглядається як позитивний сигнал про те, що Німеччина готова продовжувати виконувати свої обов'язки в НАТО та інших міжнародних альянсах. Його досвід та дипломатичні навички розглядаються як цінні ресурси для зміцнення відносин з міжнародними партнерами та досягнення спільних інтересів безпеки. - пишуть ЗМІ.

Інші посади у новому уряді Німеччини

Близький союзник канцлера Олафа Шольца, співголова СДПН Ларс Клінгбайль обійме посаду міністра фінансів та віце-канцлера. Це напевно закріпить вплив партії в центрі уряду. Клінгбайль має широку партійну підтримку, керуватиме бюджетною політикою в коаліції.

Карстен Шнайдер, який раніше був уповноваженим федерального уряду у справах Східної Німеччини, очолив Міністерство навколишнього середовища та захисту клімату.

Нова міністр будівництва Верена Губерц. У ФРН її вважають політичною діячкою високого рівня - є членом Бундестагу з 2021 року, у досвіді - призначення заступником керівника парламентської групи СДПН. Відповідальність, серед іншого, за економіку, захист клімату та енергетику, будівництво та житлове господарство.

Бербель Бас стане новим міністром праці. Вона є членом Бундестагу з 2009 року та займалася, серед іншого, політикою охорони здоров'я.

Міністерство з питань економічного розвитку очолить колишня уповноважена з питань інтеграції Рім Алабалі-Радован. Рім Алабалі-Радован у 2022 році сповіщала про необхідність підготовки до притоку біженців з України.

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Захист довкілля/клімату: Карстен Шнайдер.

Карстен Шнайдер був державним міністром і комісаром у справах Східної Німеччини в уряді Олафа Шольца, який працював у стилі коаліції "світлофора".

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Міністерство юстиції ФРН перейде до голови Мін'юсту федеральної землі Рейнланд-Пфальц Штефані Хубіг.

Парламентський статс-секретар з питань будівництва та житла Елізабет Кайзер стане уповноваженою у справах Східної Німеччини.

Уповноважена у справах переселенців Наталі Павлік займатиметься питаннями міграції, біженців та інтеграції.

Нагадаємо

ХДС/ХСС і СДПН домовилися про створення урядової коаліції. Головними елементами угоди стануть реформи у сферах міграції, економічної та оборонної політики.

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