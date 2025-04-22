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The Guardian

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Берлін повідомляє про збільшення кількості нападів на біженців на тлі сплеску злочинності з боку ультраправих

Київ • УНН

 • 2730 перегляди

У 2024 році в Берліні зафіксували 77 нападів на шукачів притулку та 8 випадків пошкодження житла. Госпіталізовано 34 особи, влада розслідує інциденти.

Берлін повідомляє про збільшення кількості нападів на біженців на тлі сплеску злочинності з боку ультраправих

Берлін повідомив про помітне збільшення нападів на шукачів притулку та самі притулки для біженців на тлі різкого зростання праворадикальної злочинності та посилення німецької міграційної політики. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Офіційні дані, надані на запит двох місцевих законодавців від партії Зелених, показали, що у 2024 році було скоєно 77 нападів на шукачів притулку та біженців і вісім випадків навмисного пошкодження будинків, де вони проживали.

Тоді як позаторік було зафіксовано 32 такі цілеспрямовані атаки на людей та жодної - на помешкання, сказав DPA депутат Аріо Ебрахімпур Мірзаї.

У результаті нападів, за офіційними даними, госпіталізація знадобилося 34 особам. Серед них 16 жінок, 14 чоловіків, дві дівчини та двоє чоловіків, вік яких не повідомляється.

Встановлено 37 підозрюваних, 11 з яких відомі поліції. Влада повідомила про відсутність конкретних митивів для скоєних атак.

Цзянь Омар, інший депутат від Зелених, який домагався публікації статистики, назвав звіт "тривожним дзвіночком".

Ми вимагаємо чіткого плану захисту для біженців, помітної присутності поліції в місцях проживання, що знаходяться під загрозою, комплексної профілактичної роботи та, перш за все, політики, яка чітко визнає насильство правих і рішуче з ним бореться

 – сказав він.

У Берліні зареєстровано майже 35 000 біженців в офіційних центрах прийому та гуртожитках, і ще 10 000 - у притулках для надзвичайних ситуацій. Зокрема, у колишніх аеропортах Тегель і Темпельгоф, де умови проживання часто критикували як невідповідні нормам.

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Офіційні особи державного управління у справах біженців (LAF) повідомили місцевим ЗМІ, що влада має плани щодо запобігання насильству, включаючи цілодобову службу безпеки в більшості притулків.

Доповнення

Раніше цього місяця LAF повідомила про різке зниження кількості новоприбулих до Берліна в січні та лютому - до 1761 особи, що на 35% менше, ніж за той самий період 2024 року, на тлі аналогічного зниження цих показників у Європейському Союзі. Найбільше за вказаний період до німецької столиці прибуло біженців з В'єтнаму, Молдови, Афганістану, Туреччини та Сирії.

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Щодо українців, які звільнені від вимог щодо отримання притулку в Німеччині, також прослідковується тенденція до зменшення кількості новоприбулих. За перші два місяці року з України до Берліна приїхали 1722 особи. Тоді як у січні та лютому 2024 року в Берліні знайшли притулок 2611 громадян України, які тікали від російського вторгнення.

Нагадаємо

Німеччина тимчасово припиняла прийом біженців за програмою ООН через переговори щодо нової коаліції. У 2024-2025 роках країна зобов'язалася прийняти 13 100 біженців.

Лілія Набока

Лілія Набока

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