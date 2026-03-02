Зеленский рассказал, повлияет ли война в Иране на поставки оружия Украине по программе PURL

$43.100.11
Эксклюзив
11:19 • 3532 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 3866 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 32494 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 65642 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 62298 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 67392 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 74768 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 74981 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 78385 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 79900 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ2 марта, 01:51 • 46905 просмотра
Израиль мобилизует 100 тысяч резервистов для войны против Ирана - СМИ2 марта, 02:27 • 20201 просмотра
ISW: Россия отказывается поддерживать Иран после смерти Хаменеи, несмотря на обвинения в адрес Запада2 марта, 03:04 • 18728 просмотра
Хезболла обстреляла Израиль ракетами впервые с ноября 2024 года2 марта, 03:40 • 15618 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана07:24 • 22415 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 3542 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 125544 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 131389 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 112501 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 113409 просмотра
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Южанина Нина Петровна
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Украина
Объединенные Арабские Эмираты
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 68048 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 65830 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 61231 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 59552 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 33512 просмотра
Зеленский рассказал, повлияет ли война в Иране на поставки оружия Украине по программе PURL

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Киев следит за ситуацией на Ближнем Востоке, поддерживая контакт с партнерами по стабильности программы PURL. Он подчеркнул, что длительная война в Иране может создать дефицит ресурсов ПВО для Украины.

Зеленский рассказал, повлияет ли война в Иране на поставки оружия Украине по программе PURL

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что Киев внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке и поддерживает постоянный контакт с международными партнерами по стабильности программы PURL. Об этом пишет УНН.

Детали

Глава государства отметил, что во время последнего разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул критическую важность бесперебойного предоставления вооружения для защиты украинского неба. Несмотря на то, что сейчас программа финансирования и поставок работает в штатном режиме, длительная война в Иране может создать дефицит ресурсов противовоздушной обороны, которые необходимы Украине для выживания.

Координация с союзниками и стабильность программы PURL

Зеленский отметил, что пока от США и европейских лидеров не поступало сигналов о возможном сокращении военной поддержки из-за иранского кризиса. Президент продолжает лично контролировать вопросы поступления следующих траншей помощи, понимая прямую зависимость безопасности страны от наличия современного оружия.

Буквально 10 минут назад я разговаривал с канцлером Германии и также поднимал этот вопрос. Пока что от американцев и европейцев подобных сигналов не было. Все понимают, что для нас – это наша жизнь, соответствующее оружие. Пока что программа PURL работает, я работаю над тем, чтобы были транши. Пока что все идет, как оно шло. Но мы понимаем, что если война в Иране будет долгой, то это будет влиять на количество ПВО для нас

– сообщил президент.

Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский02.03.26, 13:00 • 3898 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Германия
Олаф Шольц
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран