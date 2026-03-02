Зеленский рассказал, повлияет ли война в Иране на поставки оружия Украине по программе PURL

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что Киев внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке и поддерживает постоянный контакт с международными партнерами по стабильности программы PURL. Об этом пишет УНН.

Детали

Глава государства отметил, что во время последнего разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул критическую важность бесперебойного предоставления вооружения для защиты украинского неба. Несмотря на то, что сейчас программа финансирования и поставок работает в штатном режиме, длительная война в Иране может создать дефицит ресурсов противовоздушной обороны, которые необходимы Украине для выживания.

Координация с союзниками и стабильность программы PURL

Зеленский отметил, что пока от США и европейских лидеров не поступало сигналов о возможном сокращении военной поддержки из-за иранского кризиса. Президент продолжает лично контролировать вопросы поступления следующих траншей помощи, понимая прямую зависимость безопасности страны от наличия современного оружия.

Буквально 10 минут назад я разговаривал с канцлером Германии и также поднимал этот вопрос. Пока что от американцев и европейцев подобных сигналов не было. Все понимают, что для нас – это наша жизнь, соответствующее оружие. Пока что программа PURL работает, я работаю над тем, чтобы были транши. Пока что все идет, как оно шло. Но мы понимаем, что если война в Иране будет долгой, то это будет влиять на количество ПВО для нас – сообщил президент.

