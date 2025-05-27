Союзники Киева сняли ограничения на удары вглубь рф несколько месяцев назад - Мерц
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что союзники Украины сняли ограничения на удары вглубь россии. Это дает Украине больше возможностей для обороны, атакуя военные позиции в рф.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что партнеры Украины, поддерживающие оружием ее оборону на фоне роста агрессии россии и имевшие определенные ограничения на применение предоставленного оружия, сняли эти ограничения по ударам вглубь рф еще несколько месяцев назад. Об этом Мерц сказал во вторник во время посещения с рабочим визитом финского города Турку, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
По его словам, таким образом союзники Киева предоставили Украине больше возможностей для усиления обороны.
Насколько мне известно, и как я сообщал вчера, страны, имевшие ограничения по дальности стрельбы, отменили эти ограничения. Я описал то, что происходит уже несколько месяцев, а именно то, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, даже за пределами собственных границ
С момента вступления в должность в этом месяце Мерц сигнализировал об отходе от осторожного подхода своего предшественника, Олафа Шольца, в поддержке Украины и занял более жесткую позицию в вопросах отражения российского вторжения.
Шольц позволял лишь ограниченное использование немецкого оружия против целей в россии, когда санкционировал удары по позициям вблизи границы для защиты приграничного Харькова.
В понедельник Мерц во время панельной дискуссии в Берлине заявил, что для оружия, которое поставляют Украине Германия, Великобритания, Франция и США, "больше нет абсолютно никаких ограничений дальности". Это означает, что Украина может защищаться, атакуя военные позиции в россии.
Напомним
Министр иностранных дел Йоганн Вадефуль решительно отверг российскую критику решения Германии снять ограничения Украине на дальнобойные удары вглубь рф на фоне откровенного нежелания кремля прекращать войну дипломатическим путем.