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Союзники Киева сняли ограничения на удары вглубь рф несколько месяцев назад - Мерц

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что союзники Украины сняли ограничения на удары вглубь россии. Это дает Украине больше возможностей для обороны, атакуя военные позиции в рф.

Союзники Киева сняли ограничения на удары вглубь рф несколько месяцев назад - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что партнеры Украины, поддерживающие оружием ее оборону на фоне роста агрессии россии и имевшие определенные ограничения на применение предоставленного оружия, сняли эти ограничения по ударам вглубь рф еще несколько месяцев назад. Об этом Мерц сказал во вторник во время посещения с рабочим визитом финского города Турку, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По его словам, таким образом союзники Киева предоставили Украине больше возможностей для усиления обороны.

Насколько мне известно, и как я сообщал вчера, страны, имевшие ограничения по дальности стрельбы, отменили эти ограничения. Я описал то, что происходит уже несколько месяцев, а именно то, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, даже за пределами собственных границ

- отметил Мерц.

С момента вступления в должность в этом месяце Мерц сигнализировал об отходе от осторожного подхода своего предшественника, Олафа Шольца, в поддержке Украины и занял более жесткую позицию в вопросах отражения российского вторжения.

Шольц позволял лишь ограниченное использование немецкого оружия против целей в россии, когда санкционировал удары по позициям вблизи границы для защиты приграничного Харькова.

В понедельник Мерц во время панельной дискуссии в Берлине заявил, что для оружия, которое поставляют Украине Германия, Великобритания, Франция и США, "больше нет абсолютно никаких ограничений дальности". Это означает, что Украина может защищаться, атакуя военные позиции в россии.

Напомним

Министр иностранных дел Йоганн Вадефуль решительно отверг российскую критику решения Германии снять ограничения Украине на дальнобойные удары вглубь рф на фоне откровенного нежелания кремля прекращать войну дипломатическим путем.

Лилия Набока

Лилия Набока

Войнаполитика
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