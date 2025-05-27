Союзники Киева сняли ограничения на удары вглубь рф несколько месяцев назад - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что партнеры Украины, поддерживающие оружием ее оборону на фоне роста агрессии россии и имевшие определенные ограничения на применение предоставленного оружия, сняли эти ограничения по ударам вглубь рф еще несколько месяцев назад. Об этом Мерц сказал во вторник во время посещения с рабочим визитом финского города Турку, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, таким образом союзники Киева предоставили Украине больше возможностей для усиления обороны.

Насколько мне известно, и как я сообщал вчера, страны, имевшие ограничения по дальности стрельбы, отменили эти ограничения. Я описал то, что происходит уже несколько месяцев, а именно то, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, даже за пределами собственных границ