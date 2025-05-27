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Союзники Києва зняли обмеження щодо ударів вглиб рф кілька місяців тому - Мерц

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що союзники України зняли обмеження щодо ударів вглиб росії. Це надало Україні більше можливостей для оборони, атакуючи військові позиції в рф.

Союзники Києва зняли обмеження щодо ударів вглиб рф кілька місяців тому - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що партнери України, які підтримують зброєю її оборону на тлі зростання агресії росії і мали певні обмеження щодо застосування наданої зброї, зняли ці обмеження щодо ударів вглиб рф ще кілька місяців тому. Про це Мерц сказав у вівторок під час відвідання з робочим візитом фінського міста Турку, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

За його словами, таким чином союзники Києва надали Україні більше можливостей для посилення оборони.

Наскільки мені відомо, і як я повідомляв учора, країни, які мали обмеження щодо дальності стрільби, скасували ці обмеження. Я описав те, що відбувається вже кілька місяців, а саме те, що Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує, навіть за межами власних кордонів

- зазначив Мерц.

З моменту вступу на посаду цього місяця Мерц сигналізував про відхід від обережного підходу свого попередника, Олафа Шольца, у підтримці України і зайняв жорсткішу позицію у питаннях відбиття російського вторгнення.

Шольц дозволяв лише обмежене використання німецької зброї проти цілей у росії, коли санкціонував удари по позиціях поблизу кордону для захисту прикордонного Харкова.

кремль боїться далекобійних ударів України і хоче ізолювати Київ від союзників - ISW27.05.25, 07:14 • 3570 переглядiв

У понеділок Мерц під час панельної дискусії в Берліні заявив, що для зброї, яку постачають Україні Німеччина, Велика Британія, Франція та США, "більше немає абсолютно жодних обмежень дальності". Це означає, що Україна може захищатися, атакуючи військові позиції у росії.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль рішуче відкинув російську критику рішення Німеччини зняти обмеження Україні на далекобійні удари вглиб рф на тлі відвертого небажання кремля припиняти війну дипломатичним шляхом.

Лілія Набока

Лілія Набока

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