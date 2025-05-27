Союзники Києва зняли обмеження щодо ударів вглиб рф кілька місяців тому - Мерц
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що союзники України зняли обмеження щодо ударів вглиб росії. Це надало Україні більше можливостей для оборони, атакуючи військові позиції в рф.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що партнери України, які підтримують зброєю її оборону на тлі зростання агресії росії і мали певні обмеження щодо застосування наданої зброї, зняли ці обмеження щодо ударів вглиб рф ще кілька місяців тому. Про це Мерц сказав у вівторок під час відвідання з робочим візитом фінського міста Турку, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
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За його словами, таким чином союзники Києва надали Україні більше можливостей для посилення оборони.
Наскільки мені відомо, і як я повідомляв учора, країни, які мали обмеження щодо дальності стрільби, скасували ці обмеження. Я описав те, що відбувається вже кілька місяців, а саме те, що Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує, навіть за межами власних кордонів
З моменту вступу на посаду цього місяця Мерц сигналізував про відхід від обережного підходу свого попередника, Олафа Шольца, у підтримці України і зайняв жорсткішу позицію у питаннях відбиття російського вторгнення.
Шольц дозволяв лише обмежене використання німецької зброї проти цілей у росії, коли санкціонував удари по позиціях поблизу кордону для захисту прикордонного Харкова.
кремль боїться далекобійних ударів України і хоче ізолювати Київ від союзників - ISW27.05.25, 07:14 • 3570 переглядiв
У понеділок Мерц під час панельної дискусії в Берліні заявив, що для зброї, яку постачають Україні Німеччина, Велика Британія, Франція та США, "більше немає абсолютно жодних обмежень дальності". Це означає, що Україна може захищатися, атакуючи військові позиції у росії.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль рішуче відкинув російську критику рішення Німеччини зняти обмеження Україні на далекобійні удари вглиб рф на тлі відвертого небажання кремля припиняти війну дипломатичним шляхом.