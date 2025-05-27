Союзники Києва зняли обмеження щодо ударів вглиб рф кілька місяців тому - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що партнери України, які підтримують зброєю її оборону на тлі зростання агресії росії і мали певні обмеження щодо застосування наданої зброї, зняли ці обмеження щодо ударів вглиб рф ще кілька місяців тому. Про це Мерц сказав у вівторок під час відвідання з робочим візитом фінського міста Турку, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

За його словами, таким чином союзники Києва надали Україні більше можливостей для посилення оборони.

Наскільки мені відомо, і як я повідомляв учора, країни, які мали обмеження щодо дальності стрільби, скасували ці обмеження. Я описав те, що відбувається вже кілька місяців, а саме те, що Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує, навіть за межами власних кордонів