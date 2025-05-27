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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

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кремль боїться далекобійних ударів України і хоче ізолювати Київ від союзників - ISW

Київ • УНН

 • 504 перегляди

У ISW вважають, що рф намагається переконати Захід припинити військову підтримку України. Дозвіл бити по рф загрожує здатності продовжувати удари по Україні.

кремль боїться далекобійних ударів України і хоче ізолювати Київ від союзників - ISW

Постійні зусилля кремля щодо ведення когнітивної війни, спрямовані на запобігання наданню військової допомоги Заходу Україні, ґрунтуються на страху та визнанні того, що єдиною реальною надією росії перемогти Україну є ізоляція Києва від союзників. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики нагадують про заяву канцлера ФРН Фрідеріха Мерца, згідно з якою США, Велика Британія, Німеччина та Франція більше не вводять "жодних обмежень на дальність" у питанні здатності України використовувати озброєння великої дальності, яке надали ці країни, та відповідь речника кремля дмитра пєскова, за словами якого такі "потенційні рішення" будуть "досить небезпечними" та "суперечать спробам врегулювання".

Прокремлівські голоси та пов’язані з кремлем мілблогери посилили подібну риторику - одні закликали росію відповісти, а інші стверджували, що росія досягне своїх цілей військовим шляхом

- йдеться у статті.

"Вдень путін говорить про переговори, а вночі бомбить Україну" - прем'єр-міністерка Данії прокоментувала дії кремля26.05.25, 20:39 • 2982 перегляди

Експерти вважають, що заява пєскова є частиною "тривалих зусиль росії переконати західні держави припинити військову підтримку України, яку президент росії володимир путін прямо назвав умовою для участі в переговорах про повне припинення вогню".

Єдина реальна надія Росії виграти війну в Україні - це переконати Захід залишити Україну, і кремль, імовірно, боїться впливу подальшої військової допомоги Заходу на військовий потенціал України

- вказують аналітики.

Вони роблять висновок, що дозвіл Україні наносити удари по військових складах і авіабазах у росії також загрожує здатності рф продовжувати свою довгострокову "ударну" кампанію проти України, особливо в умовах, коли кремль прагне деморалізувати українське суспільство за допомогою все більш масштабних і частих ударів по цивільним районам.

Нагадаємо

Напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що обмеження для України на дальність ударів західною зброєю по території росії знято. За його словами, жодних обмежень щодо дальності зброї, що поставляється в Україну, більше немає "ні з боку англійців, ні з боку французів, ні з боку нас, ні з боку американців".

У відповідь прессекретар кремля пєсков зазначив, що "якщо такі рішення справді мали місце, вони потенційно йдуть всупереч із нашими прагненнями на вихід до політичного врегулювання".

ISW: Єдиний шанс росії на перемогу у війні – припинення західної допомоги Україні26.05.25, 04:38 • 92075 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Інститут дослідження війни
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