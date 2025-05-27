кремль боїться далекобійних ударів України і хоче ізолювати Київ від союзників - ISW

Постійні зусилля кремля щодо ведення когнітивної війни, спрямовані на запобігання наданню військової допомоги Заходу Україні, ґрунтуються на страху та визнанні того, що єдиною реальною надією росії перемогти Україну є ізоляція Києва від союзників. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Аналітики нагадують про заяву канцлера ФРН Фрідеріха Мерца, згідно з якою США, Велика Британія, Німеччина та Франція більше не вводять "жодних обмежень на дальність" у питанні здатності України використовувати озброєння великої дальності, яке надали ці країни, та відповідь речника кремля дмитра пєскова, за словами якого такі "потенційні рішення" будуть "досить небезпечними" та "суперечать спробам врегулювання".

Прокремлівські голоси та пов’язані з кремлем мілблогери посилили подібну риторику - одні закликали росію відповісти, а інші стверджували, що росія досягне своїх цілей військовим шляхом - йдеться у статті.

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Експерти вважають, що заява пєскова є частиною "тривалих зусиль росії переконати західні держави припинити військову підтримку України, яку президент росії володимир путін прямо назвав умовою для участі в переговорах про повне припинення вогню".

Єдина реальна надія Росії виграти війну в Україні - це переконати Захід залишити Україну, і кремль, імовірно, боїться впливу подальшої військової допомоги Заходу на військовий потенціал України - вказують аналітики.

Вони роблять висновок, що дозвіл Україні наносити удари по військових складах і авіабазах у росії також загрожує здатності рф продовжувати свою довгострокову "ударну" кампанію проти України, особливо в умовах, коли кремль прагне деморалізувати українське суспільство за допомогою все більш масштабних і частих ударів по цивільним районам.

Нагадаємо

Напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що обмеження для України на дальність ударів західною зброєю по території росії знято. За його словами, жодних обмежень щодо дальності зброї, що поставляється в Україну, більше немає "ні з боку англійців, ні з боку французів, ні з боку нас, ні з боку американців".

У відповідь прессекретар кремля пєсков зазначив, що "якщо такі рішення справді мали місце, вони потенційно йдуть всупереч із нашими прагненнями на вихід до політичного врегулювання".

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