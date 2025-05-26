ISW: Єдиний шанс росії на перемогу у війні – припинення західної допомоги Україні

Єдиною реальною надією росії виграти війну проти України є припинення західної військової допомоги Києву. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що російський диктатор володимир путін використовує дальні удари по українських містах, "агресивні риторичні кампанії та надмірний песимізм на Заході щодо ситуації на полі бою в Україні, намагаючись деградувати моральний дух українців і переконати Захід, що перемога росії в Україні неминуча, а підтримка України марна".

За останні вісім місяців російські війська посилили удари на великі відстані по Україні та завдали сім найбільших ударів безпілотниками та ракетами за час війни з січня 2025 року - зазначається у статті.

"Він хоче продовжувати цю війну": глава МЗС Німеччини закликав ЄС до нових санкцій проти рф

За словами експертів, російські офіційні особи заповнюють інформаційний простір закликами до України піти на поступки щодо свого суверенітету та територіальної цілісності, хоча більшість із цих заяв узгоджується з давніми вимогами росії "та фактично демонструє, що вимоги росії не змінилися за останні три роки війни.

Ці вимоги ігнорують той факт, що ситуація на полі бою різко змінилася з початку 2022 року, і що три роки втрат живої сили та техніки суттєво погіршили здатність російських військ завоювати Україну - зазначають в ISW.

Аналітики підкреслюють, що просування росіян значно сповільнилося - війська рф продовжують зазнавати втрат в особовому складі та все більше покладаються на погано навчену та оснащену піхоту для досягнення перемог. При цьому путін, як і раніше, глибоко відданий "відволіканню від реалій ситуації на полі бою".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп каже, що "незадоволений" останніми діями російського диктатора володимира путіна. Він зазначив, що знає путіна давно і "завжди з ним ладнав", але "він запускає ракети по містах і вбиває людей, і мені це не подобається".

медведєв опублікував мапу з погрозою, що майже вся Україна може стати "буферною зоною"