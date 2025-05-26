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П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися
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медведєв опублікував мапу з погрозою, що майже вся Україна може стати "буферною зоною"

Київ • УНН

 • 1476 перегляди

Заступник голови радбезу рф медведєв пригрозив, що майже вся територія України може стати "буферною зоною", якщо військова допомога Україні триватиме. Він опублікував мапу, де більша частина України позначена як "buffer zone".

медведєв опублікував мапу з погрозою, що майже вся Україна може стати "буферною зоною"

Заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв пригрозив, що "буферною зоною" може стати майже вся територія України. Про це повідомляє УНН.

Деталі

На своїй сторінці у соцмережі Х медведєв оприлюднив інфографіку, згідно з якою, якщо "військова допомога бандерівському режиму триватиме, буферна зона виглядатиме так", і долучив мапу України, де українську територію позначено як "buffer zone", а "Україною" названо вузьку смужку вздовж кордону з Польщею.

У своїх відповідях дописувачі висміяли погрози медведєва. Зокрема, користувач з ніком Rocca зазначив, що через 3 роки після повномасштабного вторгнення в Україну росія утримує менше території, ніж у перші 4 тижні війни.

"З такою швидкістю знадобиться скільки... 22 роки?" - поцікавився користувач.

Нагадаємо

За інформацією Bild, російський диктатор путін вже хоче сім українських областей замість чотирьох. Відмова президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа від участі в переговорах лише заохочує росію для подальшої агресії проти України.

Трамп заявив, що путін окупував би всю Україну, якби не він30.04.25, 05:41 • 5441 перегляд

Вадим Хлюдзинський

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