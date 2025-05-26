медведєв опублікував мапу з погрозою, що майже вся Україна може стати "буферною зоною"
Київ • УНН
Заступник голови радбезу рф медведєв пригрозив, що майже вся територія України може стати "буферною зоною", якщо військова допомога Україні триватиме. Він опублікував мапу, де більша частина України позначена як "buffer zone".
Заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв пригрозив, що "буферною зоною" може стати майже вся територія України. Про це повідомляє УНН.
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На своїй сторінці у соцмережі Х медведєв оприлюднив інфографіку, згідно з якою, якщо "військова допомога бандерівському режиму триватиме, буферна зона виглядатиме так", і долучив мапу України, де українську територію позначено як "buffer zone", а "Україною" названо вузьку смужку вздовж кордону з Польщею.
У своїх відповідях дописувачі висміяли погрози медведєва. Зокрема, користувач з ніком Rocca зазначив, що через 3 роки після повномасштабного вторгнення в Україну росія утримує менше території, ніж у перші 4 тижні війни.
"З такою швидкістю знадобиться скільки... 22 роки?" - поцікавився користувач.
If military aid to the Banderite regime continues, the buffer zone could look like this: pic.twitter.com/0ueLOTeJaH— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 25, 2025
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