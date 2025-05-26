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медведев опубликовал карту с угрозой, что почти вся Украина может стать "буферной зоной"

Киев • УНН

 • 1312 просмотра

Заместитель председателя совбеза рф медведев пригрозил, что почти вся территория Украины может стать "буферной зоной", если военная помощь Украине будет продолжаться. Он опубликовал карту, где большая часть Украины обозначена как "buffer zone".

медведев опубликовал карту с угрозой, что почти вся Украина может стать "буферной зоной"

Заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев пригрозил, что "буферной зоной" может стать почти вся территория Украины. Об этом сообщает УНН.

Детали

На своей странице в соцсети Х медведев обнародовал инфографику, согласно которой, если "военная помощь бандеровскому режиму будет продолжаться, буферная зона будет выглядеть так", и приложил карту Украины, где украинская территория обозначена как "buffer zone", а "Украиной" названа узкая полоска вдоль границы с Польшей.

В своих ответах подписчики высмеяли угрозы медведева. В частности, пользователь с ником Rocca отметил, что через 3 года после полномасштабного вторжения в Украину россия удерживает меньше территории, чем в первые 4 недели войны.

"С такой скоростью понадобится сколько... 22 года?" - поинтересовался пользователь.

Напомним

По информации Bild, российский диктатор путин уже хочет семь украинских областей вместо четырех. Отказ президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа от участия в переговорах лишь поощряет россию для дальнейшей агрессии против Украины.

Трамп заявил, что путин оккупировал бы всю Украину, если бы не он30.04.25, 05:41 • 5441 просмотр

Вадим Хлюдзинский

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