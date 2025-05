медведев опубликовал карту с угрозой, что почти вся Украина может стать "буферной зоной"

Заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев пригрозил, что "буферной зоной" может стать почти вся территория Украины. Об этом сообщает УНН.

На своей странице в соцсети Х медведев обнародовал инфографику, согласно которой, если "военная помощь бандеровскому режиму будет продолжаться, буферная зона будет выглядеть так", и приложил карту Украины, где украинская территория обозначена как "buffer zone", а "Украиной" названа узкая полоска вдоль границы с Польшей.

В своих ответах подписчики высмеяли угрозы медведева. В частности, пользователь с ником Rocca отметил, что через 3 года после полномасштабного вторжения в Украину россия удерживает меньше территории, чем в первые 4 недели войны.

"С такой скоростью понадобится сколько... 22 года?" - поинтересовался пользователь.

If military aid to the Banderite regime continues, the buffer zone could look like this: pic.twitter.com/0ueLOTeJaH