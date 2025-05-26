медведев опубликовал карту с угрозой, что почти вся Украина может стать "буферной зоной"
Киев • УНН
Заместитель председателя совбеза рф медведев пригрозил, что почти вся территория Украины может стать "буферной зоной", если военная помощь Украине будет продолжаться. Он опубликовал карту, где большая часть Украины обозначена как "buffer zone".
Заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев пригрозил, что "буферной зоной" может стать почти вся территория Украины. Об этом сообщает УНН.
Детали
На своей странице в соцсети Х медведев обнародовал инфографику, согласно которой, если "военная помощь бандеровскому режиму будет продолжаться, буферная зона будет выглядеть так", и приложил карту Украины, где украинская территория обозначена как "buffer zone", а "Украиной" названа узкая полоска вдоль границы с Польшей.
В своих ответах подписчики высмеяли угрозы медведева. В частности, пользователь с ником Rocca отметил, что через 3 года после полномасштабного вторжения в Украину россия удерживает меньше территории, чем в первые 4 недели войны.
"С такой скоростью понадобится сколько... 22 года?" - поинтересовался пользователь.
If military aid to the Banderite regime continues, the buffer zone could look like this: pic.twitter.com/0ueLOTeJaH— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 25, 2025
Напомним
По информации Bild, российский диктатор путин уже хочет семь украинских областей вместо четырех. Отказ президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа от участия в переговорах лишь поощряет россию для дальнейшей агрессии против Украины.
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