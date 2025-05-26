ISW: Единственный шанс россии на победу в войне – прекращение западной помощи Украине

Единственной реальной надеждой россии выиграть войну против Украины является прекращение западной военной помощи Киеву. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что российский диктатор владимир путин использует дальние удары по украинским городам, "агрессивные риторические кампании и чрезмерный пессимизм на Западе относительно ситуации на поле боя в Украине, пытаясь деградировать моральный дух украинцев и убедить Запад, что победа россии в Украине неизбежна, а поддержка Украины бесполезна".

За последние восемь месяцев российские войска усилили удары на большие расстояния по Украине и нанесли семь крупнейших ударов беспилотниками и ракетами за время войны с января 2025 года - отмечается в статье.

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По словам экспертов, российские официальные лица заполняют информационное пространство призывами к Украине пойти на уступки относительно своего суверенитета и территориальной целостности, хотя большинство из этих заявлений согласовывается с давними требованиями россии "и фактически демонстрирует, что требования россии не изменились за последние три года войны.

Эти требования игнорируют тот факт, что ситуация на поле боя резко изменилась с начала 2022 года, и что три года потерь живой силы и техники существенно ухудшили способность российских войск завоевать Украину - отмечают в ISW.

Аналитики подчеркивают, что продвижение россиян значительно замедлилось - войска рф продолжают нести потери в личном составе и все больше полагаются на плохо обученную и оснащенную пехоту для достижения побед. При этом путин, как и раньше, глубоко предан "отвлечению от реалий ситуации на поле боя".

Напомним

Президент США Дональд Трамп говорит, что "недоволен" последними действиями российского диктатора владимира путина. Он отметил, что знает путина давно и "всегда с ним ладил", но "он запускает ракеты по городам и убивает людей, и мне это не нравится".

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