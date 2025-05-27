кремль боится дальнобойных ударов Украины и хочет изолировать Киев от союзников - ISW

Постоянные усилия кремля по ведению когнитивной войны, направленные на предотвращение оказания военной помощи Запада Украине, основываются на страхе и признании того, что единственной реальной надеждой россии победить Украину является изоляция Киева от союзников. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики напоминают о заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца, согласно которому США, Великобритания, Германия и Франция больше не вводят "никаких ограничений на дальность" в вопросе способности Украины использовать вооружение большой дальности, которое предоставили эти страны, и ответ пресс-секретаря кремля дмитрия пескова, по словам которого такие "потенциальные решения" будут "достаточно опасными" и "противоречат попыткам урегулирования".

Прокремлевские голоса и связанные с кремлем милблогеры усилили подобную риторику - одни призывали россию ответить, а другие утверждали, что россия достигнет своих целей военным путем - говорится в статье.

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Эксперты считают, что заявление пескова является частью "продолжительных усилий россии убедить западные государства прекратить военную поддержку Украины, которую президент россии владимир путин прямо назвал условием для участия в переговорах о полном прекращении огня".

Единственная реальная надежда России выиграть войну в Украине - это убедить Запад оставить Украину, и кремль, вероятно, боится влияния дальнейшей военной помощи Запада на военный потенциал Украины - указывают аналитики.

Они делают вывод, что разрешение Украине наносить удары по военным складам и авиабазам в россии также угрожает способности рф продолжать свою долгосрочную "ударную" кампанию против Украины, особенно в условиях, когда кремль стремится деморализовать украинское общество с помощью все более масштабных и частых ударов по гражданским районам.

Напомним

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ограничения для Украины на дальность ударов западным оружием по территории россии сняты. По его словам, никаких ограничений по дальности оружия, поставляемого в Украину, больше нет "ни со стороны англичан, ни со стороны французов, ни со стороны нас, ни со стороны американцев".

В ответ пресс-секретарь кремля песков отметил, что "если такие решения действительно имели место, они потенциально идут вразрез с нашими стремлениями на выход к политическому урегулированию".

ISW: Единственный шанс россии на победу в войне – прекращение западной помощи Украине