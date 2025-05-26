"Днем путин говорит о переговорах, а ночью бомбит Украину" - премьер-министр Дании прокомментировала действия кремля

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что последние российские атаки на Украину демонстрируют, что москва не стремится к миру. Лидеры Северной Европы согласились поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Днем путин говорит о переговорах, а ночью бомбит Украину - подчеркнула Фредериксен журналистам во время встречи лидеров Северной Европы в Финляндии.

Она отметила, что лидеры стран Северной Европы договорились, что их страны будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, добавив, что эта поддержка может означать военную помощь, инвестиции в оборонную промышленность Украины и сотрудничество с украинскими компаниями.

Добавим

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков цинично искажает действительность и называет гражданские объекты Украины, по которым в последние дни бьет россия - военными. Также он заявляет, что это ответ на массированные атаки Киева по российским объектам.