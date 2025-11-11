В Германии полиция арестовала подозреваемого в заговоре с целью убийства политиков

Федеральная полиция Германии арестовала подозреваемого в правом экстремизме по обвинению в заговоре с целью убийства более десятка политиков и общественных деятелей, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Подозреваемый был идентифицирован властями как 49-летний Мартин С., имеющий гражданство Германии и Польши. Согласно заявлению федеральной прокуратуры Германии, он обвиняется в финансировании терроризма, даче указаний другим лицам о совершении тяжких насильственных действий, создании угрозы государству и распространении персональных данных, представляющих опасность для государства.

По словам официальных лиц, знакомых с ходом расследования, подозреваемый, вероятно, распространял через даркнет-сайт список целей, в который входили бывшие канцлеры Германии Олаф Шольц и Ангела Меркель, а также собирал пожертвования для выплаты вознаграждений за убийства.

Арест произошел в понедельник вечером в западном городе Дортмунд сотрудниками федеральной полиции и спецподразделения GSG 9.

Дополнение

Борьба с политическим экстремизмом приобрела особую актуальность в Германии после того, как в прошлом году праворадикальная преступность выросла на 48%, достигнув почти 43 000 случаев. Правительство канцлера Фридриха Мерца пообещало занять более жесткую позицию в отношении экстремистов.

В Германии, как пишет издание, активно действует антисистемное движение. В мае сотни правоохранителей Германии атаковали "Королевство Германия" - крупнейшую группу движения "Рейхсбюргер", которое отвергает легитимность демократического государства и стремится к восстановлению Германской империи, пишет издание. В 2022 году власти задержали 25 человек по подозрению в планах свержения демократического строя.