У Німеччині поліція заарештувала підозрюваного у змові з метою вбивства політиків

19:55 • 10619 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26905 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35145 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52516 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33954 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50491 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41484 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22954 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24862 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26291 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18726 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11280 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17576 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9588 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6106 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52516 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45914 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50491 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41484 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94163 перегляди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6106 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30029 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35293 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60996 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136987 перегляди
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

У Німеччині поліція заарештувала підозрюваного у змові з метою вбивства політиків

Київ • УНН

 • 2080 перегляди

Федеральна поліція Німеччини заарештувала 49-річного Мартіна С. за підозрою у змові з метою вбивства понад десятка політиків та громадських діячів, включаючи Олафа Шольца та Ангелу Меркель. Підозрюваний поширював список цілей через даркнет та збирав пожертви для винагород за вбивства.

У Німеччині поліція заарештувала підозрюваного у змові з метою вбивства політиків

Федеральна поліція Німеччини заарештувала підозрюваного у правому екстремізмі за звинуваченням у змові з метою вбивства понад десятка політиків та громадських діячів, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Підозрюваний був ідентифікований владою як 49-річний Мартін С., який має громадянство Німеччини та Польщі. Згідно з заявою федеральної прокуратури Німеччини, він звинувачується у фінансуванні тероризму, дачі вказівок іншим особам про вчинення тяжких насильницьких дій, створенні загрози державі та поширенні персональних даних, що становлять небезпеку для держави.

За словами офіційних осіб, знайомих з ходом розслідування, підозрюваний, ймовірно, поширював через даркнет-сайт список цілей, до якого входили колишні канцлери Німеччини Олаф Шольц та Ангела Меркель, а також збирав пожертвування для виплати винагород за вбивства.

Арешт відбувся у понеділок увечері у західному місті Дортмунд співробітниками федеральної поліції та спецпідрозділу GSG 9.

Доповнення

Боротьба з політичним екстремізмом набула особливої ​​актуальності в Німеччині після того, як минулого року праворадикальна злочинність зросла на 48%, досягнувши майже 43 000 випадків. Уряд канцлера Фрідріха Мерца пообіцяв зайняти жорсткішу позицію щодо екстремістів.

У Німеччині, як пише видання, активно діє антисистемний рух. У травні сотні правоохоронців Німеччини атакували "Королівство Німеччина" - найбільшу групу руху "Рейхсбюргер", який відкидає легітимність демократичної держави і прагне відновлення Німецької імперії, пише видання. У 2022 році влада затримала 25 осіб за підозрою в планах повалення демократичного ладу.

Юлія Шрамко

Сутички
Ангела Меркель
Bloomberg
Фрідріх Мерц
Німеччина
Олаф Шольц
Польща