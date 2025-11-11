У Німеччині поліція заарештувала підозрюваного у змові з метою вбивства політиків
Київ • УНН
Федеральна поліція Німеччини заарештувала 49-річного Мартіна С. за підозрою у змові з метою вбивства понад десятка політиків та громадських діячів, включаючи Олафа Шольца та Ангелу Меркель. Підозрюваний поширював список цілей через даркнет та збирав пожертви для винагород за вбивства.
Федеральна поліція Німеччини заарештувала підозрюваного у правому екстремізмі за звинуваченням у змові з метою вбивства понад десятка політиків та громадських діячів, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Підозрюваний був ідентифікований владою як 49-річний Мартін С., який має громадянство Німеччини та Польщі. Згідно з заявою федеральної прокуратури Німеччини, він звинувачується у фінансуванні тероризму, дачі вказівок іншим особам про вчинення тяжких насильницьких дій, створенні загрози державі та поширенні персональних даних, що становлять небезпеку для держави.
За словами офіційних осіб, знайомих з ходом розслідування, підозрюваний, ймовірно, поширював через даркнет-сайт список цілей, до якого входили колишні канцлери Німеччини Олаф Шольц та Ангела Меркель, а також збирав пожертвування для виплати винагород за вбивства.
Арешт відбувся у понеділок увечері у західному місті Дортмунд співробітниками федеральної поліції та спецпідрозділу GSG 9.
Доповнення
Боротьба з політичним екстремізмом набула особливої актуальності в Німеччині після того, як минулого року праворадикальна злочинність зросла на 48%, досягнувши майже 43 000 випадків. Уряд канцлера Фрідріха Мерца пообіцяв зайняти жорсткішу позицію щодо екстремістів.
У Німеччині, як пише видання, активно діє антисистемний рух. У травні сотні правоохоронців Німеччини атакували "Королівство Німеччина" - найбільшу групу руху "Рейхсбюргер", який відкидає легітимність демократичної держави і прагне відновлення Німецької імперії, пише видання. У 2022 році влада затримала 25 осіб за підозрою в планах повалення демократичного ладу.