Шольц заверил Зеленского: Украина может рассчитывать на Германию
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил поддержку Украины в борьбе с российской агрессией после телефонного разговора с Зеленским. Он поблагодарил за "доверительное партнерство".
Украина может рассчитывать на Германию. В этом заверил канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает УНН.
Детали
Шольц, в частности, поблагодарил Зеленского за "доверительное партнерство", а также за "мужество, отвагу и решительность в борьбе с российской агрессией".
Остается понятным: Украина может рассчитывать на Германию
Как известно, Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом в последний день его пребывания во главе правительства ФРГ.
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже выполнила необходимые подготовительные этапы для старта переговоров о вступлении в Европейский Союз и готова к открытию первых переговорных кластеров. В то же время, по его словам, дальнейший прогресс зависит от Европы.
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