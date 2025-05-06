Шольц заверил Зеленского: Украина может рассчитывать на Германию

Украина может рассчитывать на Германию. В этом заверил канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает УНН.

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Шольц, в частности, поблагодарил Зеленского за "доверительное партнерство", а также за "мужество, отвагу и решительность в борьбе с российской агрессией".

Остается понятным: Украина может рассчитывать на Германию - написал Шольц.

Как известно, Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом в последний день его пребывания во главе правительства ФРГ.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже выполнила необходимые подготовительные этапы для старта переговоров о вступлении в Европейский Союз и готова к открытию первых переговорных кластеров. В то же время, по его словам, дальнейший прогресс зависит от Европы.

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