Шольц заверил Зеленского: Украина может рассчитывать на Германию

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Миссия остаться. Эксперт объяснил, почему Дума прибегает к манипуляциям по законопроекту о реформе АРМА
Эксклюзив
5 мая, 14:12 • 32004 просмотра

Миссия остаться. Эксперт объяснил, почему Дума прибегает к манипуляциям по законопроекту о реформе АРМА

5 мая, 08:41 • 110544 просмотра

Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский

Эксклюзив
5 мая, 06:29 • 169346 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ

Эксклюзив
5 мая, 06:08 • 172586 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая

3 мая, 09:33 • 174483 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 189650 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 234879 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 113769 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 106959 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 105017 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+8°
2.7м/с
77%
750 мм
Популярные новости

Подменяют реальность мифами: россияне используют поезд времен Второй мировой для вербовки на войну

5 мая, 16:56 • 11201 просмотра

Трамп ждет сотрудничества с Эрдоганом ради прекращения войны между россией и Украиной

5 мая, 16:56 • 7994 просмотра

Из ликвидированного пункта управления БПЛА в Тёткино оккупанты атаковали Сумскую область - ЦПД

5 мая, 17:17 • 8602 просмотра

Украинцы массово покупают квартиры в Польше: их поощряет 2% кредит

5 мая, 17:40 • 11742 просмотра

Ночью москву атаковали беспилотники: что известно о последствиях

23:52 • 10414 просмотра
публикации

Наука, которая кормит Украину: как развитие украинского животноводства обеспечивает продовольственную безопасность государства?

5 мая, 13:53 • 69766 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив

5 мая, 06:29 • 169347 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая
Эксклюзив

5 мая, 06:08 • 172587 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 234880 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 103858 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Роберт Фицо

Папа Франциск

Фридрих Мерц

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Германия

Донецкая область

Реклама
УНН Lite

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 3236 просмотра

Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

5 мая, 08:45 • 74811 просмотра

Леди Гага обратилась к фанатам после попытки теракта на самом масштабном концерте певицы в Рио-де-Жанейро

5 мая, 08:03 • 73721 просмотра

"Громовержцы" от Marvel начали летний сезон проката с $162 млн сборов в мире

5 мая, 07:50 • 79942 просмотра

Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии

4 мая, 16:24 • 37563 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

Сухой Су-30

Saab JAS 39 Gripen

F-16 Fighting Falcon

Dassault Rafale

Шольц заверил Зеленского: Украина может рассчитывать на Германию

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил поддержку Украины в борьбе с российской агрессией после телефонного разговора с Зеленским. Он поблагодарил за "доверительное партнерство".

Шольц заверил Зеленского: Украина может рассчитывать на Германию

Украина может рассчитывать на Германию. В этом заверил канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает УНН.

Детали

Шольц, в частности, поблагодарил Зеленского за "доверительное партнерство", а также за "мужество, отвагу и решительность в борьбе с российской агрессией".

Остается понятным: Украина может рассчитывать на Германию

- написал Шольц.

Как известно, Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом в последний день его пребывания во главе правительства ФРГ.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже выполнила необходимые подготовительные этапы для старта переговоров о вступлении в Европейский Союз и готова к открытию первых переговорных кластеров. В то же время, по его словам, дальнейший прогресс зависит от Европы.

Немецкая армия договаривается с крупными перевозчиками о переброске войск и оружия на случай атаки рф22.04.25, 22:34 • 11785 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Европейский Союз
Германия
Олаф Шольц
Владимир Зеленский
Украина
Brent
$61.14
Bitcoin
$94,322.40
S&P 500
$5,675.17
Tesla
$281.41
Газ TTF
$32.93
Золото
$3,389.84
Ethereum
$1,804.54