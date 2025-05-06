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Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА
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Шольц запевнив Зеленського: Україна може розраховувати на Німеччину

Київ • УНН

 • 594 перегляди

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив підтримку України у боротьбі з російською агресією після телефонної розмови із Зеленським. Він подякував за "довірливе партнерство".

Шольц запевнив Зеленського: Україна може розраховувати на Німеччину

Україна може розраховувати на Німеччину. У цьому запевнив канцлер ФРГ Олаф Шольц після телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє УНН.

Деталі

Шольц, зокрема, подякував Зеленському за "довірливе партнерство", а також за "мужність, відвагу та рішучість у боротьбі з російською агресією".

Залишається зрозумілим: Україна може розраховувати на Німеччину

- написав Шольц.

Як відомо, Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в останній день його перебування на чолі уряду ФРН.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже виконала необхідні підготовчі етапи для старту переговорів про вступ до Європейського Союзу і готова до відкриття перших переговорних кластерів. Водночас, за його словами, подальший прогрес залежить від Європи.

Німецька армія домовляється з крупними перевізниками про перекидання військ і зброї на випадок атаки рф22.04.25, 22:34 • 11786 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Європейський Союз
Німеччина
Олаф Шольц
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